Eurocontrol alle compagnie aeree | «Entro 72 ore possibili bombardamenti sulla Siria» No

Pantano diplomatico all'Onu. I veti bloccano ogni intesa - allerta Eurocontrol sui voli nel Mediterraneo est : L'Onu si impantana ancora, non si trova l' intesa al tavolo dei diplomatici sul presunto attacco chimico di Bashar al Assad a Douma. Il Consiglio di sicurezza Onu boccia anche la terza bozza di risoluzione presentata dalla Russia, che chiedeva l'invio di investigatori Opac per indagare, mentre Mosca, dal canto suo, pone il veto alla bozza Usa per istituire un nuovo meccanismo d'inchiesta indipendente.Manovre diplomatiche che falliscono, manovre ...

Siria - allerta Eurocontrol rotte aeree : 4.57 Eurocontrol, l'organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha inviato un'allerta alle aerolinee di volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore. Secondo l'organizzazione infatti lo spazio aereo potrebbe essere oggetto di blackout radio provocando problemi alla navigazione aerea."Si consiglia-si legge in una nota sul web - di pianificare le ...