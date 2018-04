Eugenio Scalfari | ' Gentiloni può governare ancora e M5S deve appoggiarlo'

Buon compleanno Eugenio Scalfari - Esterino Montino - Fred Bongusto… : Buon compleanno Eugenio Scalfari, Esterino Montino, Fred Bongusto… …Gian Marco Chiocci, André Previn, Luis del Sol, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani… Oggi 6 aprile compiono gli anni: Eugenio Scalfari, giornalista, scrittore, politico; Giuseppe Gatti, politico; Vittorio Garatti, architetto; Gian Marco ...

Repubblica ha interrotto la collaborazione con Piergiorgio Odifreddi dopo un suo articolo molto critico su Eugenio Scalfari : ... non solo quelle sulla religione e sulla politica, che sono ambiti nei quali impera il detto di Nietzsche "non ci sono fatti, solo interpretazioni", ma anche quelle sulla scienza, dove ad attrarre l'...

Repubblica ha interrotto la collaborazione con Piergiorgio Odifreddi dopo un suo articolo molto critico su Eugenio Scalfari : Repubblica ha fatto sapere di avere interrotto la propria collaborazione con il matematico e divulgatore scientifico Piergiorgio Odifreddi, che collaborava da quasi vent’anni con l’edizione online e cartacea del giornale. La ragione dell’interruzione è un articolo pubblicato due giorni fa da The post Repubblica ha interrotto la collaborazione con Piergiorgio Odifreddi dopo un suo articolo molto critico su Eugenio Scalfari ...

Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a papa Francesco : È la terza volta che succede, in pochi anni The post Il Vaticano ha smentito un’altra intervista di Eugenio Scalfari a papa Francesco appeared first on Il Post.

Eugenio Scalfari chiarisce - definire M5S grande partito della sinistra moderna era "uno scherzo provocatorio" : definire il Movimento 5 Stelle "il grande partito della sinistra moderna" era uno "scherzo provocatorio", le sue parole non andavano prese sul serio. Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore della Repubblica, spiega nel fondo pubblicato in prima pagina le sue recenti affermazioni a Dimartedì, su La7. Scalfari aveva auspicato un'alleanza di governo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Spiegava che "facendo un'alleanza con il Pd non è che ...

Eugenio Scalfari dice che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» : «È evidente che si trattava di uno scherzo provocatorio», ha scritto il fondatore di Repubblica rispetto alla sua discussa frase di martedì The post Eugenio Scalfari dice che stava scherzando sul M5S «grande partito di sinistra» appeared first on Il Post.

Di Maio - appello ai partiti/ Governo M5s - sul giornale di Eugenio Scalfari : "parlo con tutti - ma sarò premier" : Di Maio, appello ai partiti: 'Governo M5s con io premier, ma parlo con tutti'. Elezioni 2018, le ultime notizie sulla corsa per Palazzo Chigi.

Eugenio Scalfari/ "Tra Di Maio e Salvini scelgo il primo : intelligenza politica notevole" : Eugenio Scalfari, giornalista e politico italiano, ha commentato le elezioni politiche 2018 e tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini punta sul leader del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:54:00 GMT)

Elezioni 2018 - Eugenio Scalfari : “Tra Di Maio e Salvini sceglierei il primo. Facendo alleanza con il Pd diventa unico partito” : Quattro mesi fa disse che tra Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio avrebbe scelto il primo. Scatenando le ire di Carlo De Benedetti, suo ex editore. Oggi Eugenio Scalfari, fondatore ed ex direttore de La Repubblica, ricascando di nuovo nel gioco della toore, sceglierebbe il leader del M5s. “Chi sceglierei fra Di Maio e Salvini? Un tempo li consideravo uguali. Nel senso che non si votano. Perché erano al centro uno della chiusura e l’altro del ...