«Esterno | Notte» | Marco Bellocchio dirigerà una serie tv su Aldo Moro

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Si chiamaed è la primatv diretta dae prodotta da Fremantle Media Italia. Parla dell’assassinio di, il primo ministro italiano e capo della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse nel 1978 e di cui quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario. Un efferato atto della cronaca italiana cheaveva già raccontato nel film Buongiorno,nel 2005 attraverso il punto di vista di uno dei rapitori. https://www.youtube.com/watch?v=6M8KLXQ3XPY Nulla a che vedere con lain via di scrittura. Consterà di 6 episodi della durata di un’ora e offrire una voce narrante diversa per ciascuna puntata. Il presidente italiano dell’epoca Giovanni Leone, Papa Paolo VI, gli amici e la famiglia die la polizia e i servizi segreti del Paese. Sei voci diverse per raccontare i 55 giorni ...