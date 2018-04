Era arrivato in Italia con un visto turistico | fermato a Merano con mezzo chilo di cocaina

Bryan Ramirez squadra blu/ Il pupillo della Celentano è arrivato al sErale da vincitore (Amici 17) : Il supporto di Alessandra Celentano è sempre stato importante per Bryan Ramirez, sarà proprio la maestra a portarlo lontano al serale di Amici 17?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 08:55:00 GMT)

CamEra ardente Frizzi - Vincenzo è arrivato per primo alle 6 : 'Non Era un vip - ma uno di noi' : È arrivato per primo, alle 6, con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: Vincenzo Pellegrini , 48 anni, è giunto prestissimo in viale Mazzini dove è ospitata ...

Bulgaria-Slovenia : presidente Pahor arrivato a Sofia - domani incontro con omologo Radev su Balcani e coopErazione : ... Pahor è stato accolto allo scalo di Sofia da rappresentanti dell'ufficio del presidente bulgaro Rumen Radev, tra cui il segretario per la Politica estera, Atanas Krustin, e dall'ambasciatore bulgaro ...

“Tiziano Ferro è diventato papà” : la foto. I fan non potevano credere ai propri occhi - poi è arrivato l’annuncio. E lo scatto del cantante con il neonato è stato lettEralmente preso d’assalto : “È la foto che aspettiamo tutti da tempo. Sei di una dolcezza incredibile, commovente. Valore assoluto!”. E, ancora, si legge sotto al post di Tiziano Ferro da oltre 21mila mi piace in meno di un’ora: “Mi sono commossa come una stupida…Questa foto è stupenda. E poi per l’ennesima volta viviamo le cose in simbiosi…Siete davvero una meraviglia e il tuo sorriso dice tutto”, “Felice che ...

Isola dei Famosi - c’è il colpo di scena : è arrivato un nuovo vip. Non Era trapelata alcuna indiscrezione sul nuovo naufrago e quindi la sorpresa è riuscita alla grande. La sua presenza – già si capisce – è destinata a creare ‘scompiglio’ : Isola dei Famosi, arriva la grande (e bellissima) novità. Non solo polemiche e canne (dai, ridiamoci un po’ su) nella tredicesima edizione del reality, ma anche belle sorprese. Ci vuole un po’ d’aria fresca dopo tutto il caos che si è creato durante l’ultima puntata quando Alessia Marcuzzi ha preso a male parole Eva Henger che le stava mettendo fretta per poter di nuovo affrontare l’argomento del canna-gate. La Henger, durante la seconda puntata ...

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione all’Isola dei Famosi. Due mesi di fame nEra hanno dato il risultato spErato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

“Addio Fabrizio…”. Finalmente - nuovo amore per Rita Dalla Chiesa. Dopo la separazione con Frizzi per la conduttrice è arrivato il pentimento e non ha mai vEramente dimenticato l’ex. Ma oggi le cose sono cambiate e il suo cuore batte di nuovo : “Ho una vita piena d’amore” : Dopo qualche tempo di assenza, Rita Dalla Chiesa sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma. L’amata conduttrice, infatti, è in procinto di iniziare una nuova avventura con il programma Ieri oggi italiani che andrà in onda a partire dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rete 4. Un cambiamento di rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi, un modo per festeggiare ben 35 anni di televisione. La vita professionale ...

Russia 2018 - ai Mondiali ci sarà il Var. Arrivato il via libEra della Ifab : Dopo l'Italia, la Germania, l'Inghilterra , ma solo nelle coppe, e il Portogallo il Var conquista il Mondo. In attesa che venga usata anche in Liga e Ligue 1 dalla prossima stagione, infatti, la ...

Ecco chi è arrivato al SErale di Amici! Scopri i nomi : Si avvicina il Serale di Amici 2018: i concorrenti hanno iniziato a presentarsi davanti alla commissione per l'ammissione alla fase finale, è la squadra vincitrice nella sfida del sabato che ha questa possibilità, ma i primi allievi che hanno provato a indossare la felpa verde non ce l'hanno fatta. Anche Carmen Ferreri ha ricevuto il no da parte dei professori, con grande stupore del pubblico visto che gli insegnanti l'hanno sempre elogiata; ...

TempErature in picchiata - vento forte e neve : il gelido Burian è arrivato.Domani scuole chiuse a Roma : Freddo anomalo in tutto il Piemonte, oltre un metro di neve sull'Appennino Pistoiese, da questa notte neve in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

L’Era degli smartphone sta per terminare - è arrivato il momento di lanciare il Surface Phone : Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settore smartPhone mai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo ...

Disastro aereo in Iran - si salva un solo passeggero : Era arrivato in ritardo all’imbarco : Disastro aereo in Iran, si salva un solo passeggero: era arrivato in ritardo all’imbarco In un primo momento le autorità locali avevano dato per morti tutti i passeggeri prenotati ma in realtà un contrattempo ha salvato la vita ad uno di loro che non è riuscito a salire a bordo.Continua a leggere In un primo […] L'articolo Disastro aereo in Iran, si salva un solo passeggero: era arrivato in ritardo all’imbarco sembra essere il primo su ...