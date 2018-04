Epica Roma | Barca travolto

LIVE Pagelle Roma-Barcellona - Champions League in DIRETTA : serve la rimonta Epica contro Messi e compagni : Buonasera e bentrovati per la DIRETTA LIVE delle Pagelle del match tra Roma e Barcellona, valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Il 4-1 incassato al Camp Nou ha compromesso quasi del tutto le chance di qualificazione dei giallorossi, che all’Olimpico vanno a caccia di un’impresa, cercando di regalare ai propri tifosi almeno la gioia di una vittoria contro una delle squadre più forti al mondo. Di ...

Non piangere Roma : esiste un'Epica dell'autogol : Insomma, non siamo messi (con la m minuscola) bene in Champions League. Il doppio confronto con la Spagna, e siamo solo all'andata, è finito 7-1 per loro: Juve-Real 0-3, Barcellona-Roma 4-1. Una catastrofe. Non solo fuori dal mondiale in Russia, ma addio, ai quarti, pure in quella che un tempo era la Coppa dei Campioni: per carità, il calcio non è una scienza esatta, i miracoli possono capitare, ma la ragione ci vuole al ...