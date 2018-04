Emilio Fede | Non sono contro la chirurgia estetica

Emilio Fede rifatto? L’ex direttore del TG4 risponde alle accuse : Emilio Fede si è o non si è rifatto? La risposta dell’ex direttore del TG4 a chi lo accusa di aver esagerato Una delle prime domande fatte ad Emilio Fede dalla rivista Chi aveva come argomento principale i ritocchi. L’ex direttore del TG4 si è o non si è rifatto? La sua ultima apparizione in […] L'articolo Emilio Fede rifatto? L’ex direttore del TG4 risponde alle accuse proviene da Gossip e Tv.

Emilio Fede rifatto?/ Il chirurgo estetico dei vip Giacomo Urtis conferma il loro piccolo incontro... : Continua la polemica social sul volto quasi "plastificato" di Emilio Fede ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Il giornalista nega i ritocchi estetici ma l'amico Giacomo Urtis...(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:07:00 GMT)

“Il botulino non è proibito” : AITEB risponde ad Emilio Fede : «Il botulino non è proibito, anzi, con finalità estetica per l’Italia è permesso dalla legge dal 2004 e dal 2002 per gli gli Stati Uniti – commenta Massimo Signorinichirurgo estetico e plastico e presidente di AITEB – Associazione ItalianaTerapia Estetica botulino. Emilio Fede, intervenendo allatrasmissione “La zanzara” in onda ieri, 4 aprile 2018 su Radio 24, eincalzato dal conduttore Giuseppe Cruciani sui suoi presunti ritocchi ...

Emilio Fede irriconoscibile in tv - colpa del botulino? La verità del giornalista : "Non ho fatto né chirurgia estetica, né botulino, niente", parola di Emilio Fede che risponde così, sul Corriere della Sera, a chi ha pensato a qualche...

Emilio Fede : 'Ritocchini? No - colpa del grandangolo'. Irriconoscibile da Giletti : Qualche giorno fa la partecipazione di Emilio Fede a Non è l'Arena di Massimo Giletti ha fatto parlare moltissimo: per via del suo aspetto, che non sembra più quello di qualche anno fa, e non per l'...

“La verità sul mio viso”. Emilio Fede - la triste realtà. Dopo averlo rivisto in tv tutti a parlare di chirurgia plastica. Ma è l’ex direttore del Tg4 a raccontare tutto : “Ecco cosa sono costretto a fare” : sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché Dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con ...

Emilio Fede : "Non mi sono rifatto" : Emilio Fede è rifatto e ha esagerato con i ritocchini? La domanda è circolata sul web nelle scorse ore, dopo che è stata pubblicata una foto del giornalista ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. L'86enne è sembrato irriconoscibile, ma intercettato dal fattoquotidiano.it, ha chiarito di non essersi mai sottoposto a trattamenti di chirurgia plastica. Ho visto cadere una stella a Napoli Un post condiviso da Emilio Fede ...

Emilio Fede irriconoscibile : 'Nessun ritocchino - colpa del grandangolo' : Qualche giorno fa la partecipazione di Emilio Fede a Non è l'Arena di Massimo Giletti ha fatto particolarmente parlare: per via del suo aspetto, che non sembra più quello di qualche anno fa, e non per ...

Emilio Fede rifatto? Il giornalista dice la verità e svela il suo reale problema delle macchie solari : Emilio Fede , dopo l'ospitata a Non è L'arena , è stato bersagliato sui social per quella foto in cui il suo viso appare notevolmente stravolto dai ritocchini . Il giornalista ed ex direttore del TG 4 ...

Emilio Fede : "Io ritoccato? Macché - né chirurgia estetica né botulino. Tutta colpa del grandangolo" : Emilio Fede ha 86 anni e quando si guarda allo specchio pensa che "sono in forma perché non ho mai bevuto o fumato e ho fatto sport". In una breve intervista al Corriere della Sera il giornalista ex direttore del Tg4 commenta il tormentone sui social sui cambiamenti estetici che ha mostrato in una recente intervista televisiva. Nega però di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica."Non ho fatto né chirurgia estetica, ...

Cosa è successo alla faccia di Emilio Fede? : Cosa è successo alla faccia di Emilio Fede? Era da un po' che Emilio Fede non si faceva vedere in tv. Il suo ritorno è stato accompagnato da un grande vociare sui social. La ragione? L'aspetto del ...

Emilio Fede rifatto? Irriconoscibile a Non è l'Arena/ La replica : "La prendo con umorismo - ma voglio chiarire" : Emilio Fede torna in tv ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti ma il suo volto è decisamente cambiato: merito (o colpa) della chirurgia estetica? Esplode l'ironia sul web.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 18:29:00 GMT)

Emilio Fede : “Dicono che mi sono rifatto? La prendo con umorismo. Ma la foto virale è colpa del grandangolo” : “Emilio Fede irriconoscibile”, “L’ex direttore del Tg4 si è rifatto?”, “Ma cosa è successo alla faccia di Emilio Fede?”. sono solo alcuni tweet nei quali gli utenti si sono chiesti cosa sia successo al volto del giornalista 86enne, che domenica scorsa è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena su La 7. Molte le battute sul nuovo look del giornalista. “La prendo con umorismo, ma voglio chiarire che non mi sono mai rifatto. ...

Emilio Fede da Giletti è irriconoscibile : cosa gli è successo? Sui social : "Troppi ritocchini" Foto : Ma che cosa è successo ad Emilio Fede? L?ultima ospitata dell?ex direttore del Tg4 a Non è l?arena ha fatto decisamente parlare, soprattutto sui social, per via...