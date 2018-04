ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO BETTUZZI | È AMORE? Weekend a Parigi e silenzio sui

ELISABETTA GREGORACI - fuga "segreta" con il nuovo amore : Un nuovo amore per Elisabetta Gregoraci. Secondo insistenti indiscrezioni, la showgirl calabrese, che lo scorso dicembre ha firmato la

“Beccata” : ELISABETTA GREGORACI - giù la maschera. Ecco le foto che inchiodano la showgirl - paparazzata insieme al nuovo fidanzato. Immagini che non lasciano dubbi - un altro amore è finalmente sbocciato : Una rottura che aveva fatto clamore, e parecchio, nonostante i giornali l’avessero di fatto ampiamente anticipata con una serie di indiscrezioni uscite nelle settimane precedenti. Dopo undici anni di matrimonio e un figlio insieme, infatti, Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno deciso di fare un passo indietro, mettendo la parola fine a una storia che pareva destinata a durare per sempre, soprattutto dopo la nascita del ...

ELISABETTA GREGORACI a Parigi con il nuovo fidanzato Francesco : Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Francesco a Parigi È ufficiale: Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato. Archiviato il matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl calabrese è oggi innamorata dell’imprenditore Francesco. I due sono stati sorpresi dal settimanale Chi durante una romantica vacanza a Parigi. Una vera e propria luna di miele, dove la coppia […] L'articolo Elisabetta Gregoraci a Parigi con il nuovo fidanzato ...

ELISABETTA GREGORACI serata magica con il figlio Nathan Falco : Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco hanno ordinato una pizza che è stata mangiata direttamente nel cartone consegnata a domicilio. All’etichetta ci pensa Flavio Briatore, in trasferta nel suo locale esclusivo a Dubai. La serata “magica” di madre e figlio prosegue poi in salotto: Eli si trasforma in Harry Potter, con tanto di costume e bacchetta. Altro che porcellane esclusive e brocca in cristallo. Sulla tavola ...

ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore - di nuovo insieme per il compleanno di Nathan Falco : La festa, avvenuta a Montecarlo , è stata organizzata in grande stile e richiama la cultura 'street' e hip-hop, tra skateboard, graffiti sui muri e spettacoli di breakdance. I genitori, evidentemente,...

ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore - insieme per la festa di Nathan Falco : Un matrimonio finisce, ma un figlio insieme è più importante. Flavio Briatore, 67 anni, ed Elisabetta Gregoraci, 37, che si sono detti addio lo scorso dicembre, non potevano mancare alla festa di compleanno del loro Nathan Falco, 8 anni. A Monte Carlo i due si sono messi in posa uno al fianco dell’altra, col figlio in mezzo, come se non fosse cambiato nulla nelle loro vite. LEGGI ANCHEElisabetta Gregoraci dopo l'addio a Briatore: «Nessun ...

ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore/ Di nuovo insieme per Nathan Falco : "sacrifici da genitori"? : Un sacrificio da genitori o la voglia di rendere la vita di tutti ancora semplice e normale? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano insieme per Nathan Falco, e poi?(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 14:32:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI e Flavio Briatore/ Incontro in aeroporto : lei vola da Francesco Bettuzzi e lui in Kenya : Ottenuto l'accordo e il divorzio, inizia la vita da pendolari per Elisabetta Gregoraci (che fa la sponda tra l'Italia e il suo nuovo amore) e Flavio Briatore. Cosa succederà ancora?(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:33:00 GMT)

ELISABETTA GREGORACI curve esplosive in bikini a Dubai : Elisabetta Gregoaraci e Nathan Falco sono volati a Dubai per una vacanza. Una colazione sfiziosa, un tuffo in piscina e un po’ di sole al mare per la Gregoraci e il suo bimbo che sorride sereno al fianco della mamma, tornata single dopo la separazione da Briatore, avvenuta lo scorso dicembre. La showgirl mostra in bikini un fisico da 10 e lode. Trentotto anni compiuti da pochi giorni e una silhouette da fare invidia alle più giovani. Al ...

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. ELISABETTA GREGORACI : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concentrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘capire’. E per i maligni il mistero è già risolto : “Cosa c’è sotto” : Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...