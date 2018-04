Elettrodi ridanno tatto a paralizzato

Un impianto di speciali Elettrodi nel cervello, nell'area nella corteccia somatosensoriale, ha restituito il tatto al braccio di un uomo paralizzato. E' il risultato ottenuto dai ricercatori Usa e descritto su 'eLife' che apre nuove frontiere per arti proteisici 'intelligenti' capaci di far provare sensazion realistiche ai pazienti. Il prossimo passo della ricerca sarà quello di identificare le parti della corteccia che corrispondano alle diverse sensazioni per consentire di percepire tipi di contatto specifici.(Di mercoledì 11 aprile 2018)

