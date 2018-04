Elettrodi nel cervello Uomo paralizzato ritrova il tatto | ecco come

Usa - Elettrodi nel cervello “riaccendono” il tatto in un uomo paralizzato : Usa, elettrodi nel cervello “riaccendono” il tatto in un uomo paralizzato Così facendo si potrebbe consentire ai pazienti di sperimentare sensazioni naturali anche attraverso gli arti robotici Continua a leggere

Tecnologia : paziente paralizzato percepisce di nuovo sensazioni naturali grazie a minuscoli Elettrodi impiantati nel cervello : Per la prima volta, gli scienziati del California Institute of Technology (Caltech) hanno indotto sensazioni naturali nel braccio di un uomo paralizzato, stimolando una precisa regione del cervello tramite minuscoli elettrodi. La corteccia somatosensoriale è una parte del cervello che governa le sensazioni corporee, come la sensazione di movimento o della posizione del corpo nello spazio o sensazioni cutanee, come pressione, vibrazione o tatto. ...