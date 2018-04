Elena Morali la frecciatina contro Bianca e il messaggio per Rosa

Cellulari all'Isola dei Famosi 2018?/ Gaffe di Elena Morali : "Mio padre mi scriveva di non litigare..." : Ci sono Cellulari all'Isola dei Famosi 2018? Elena Morali fa una Gaffe in diretta e ammette: “Mio padre e il mio fidanzato mi scrivevano di non litigare con nessuno sull’Isola”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:55:00 GMT)