Elena Morali la frecciatina contro Bianca e il messaggio per Rosa : Isola dei Famosi, Elena Morali sui social manda una frecciatina a Bianca Atzei Elena Morali dopo l’Isola dei Famosi torna a parlare di Bianca Atzei. Possiamo di certo dire che le due non sono andate proprio d’accordo durante questa esperienza. Diverse sono state le discussioni che l’hanno viste protagoniste. Secondo Elena , Bianca fingerebbe di essere […] L'articolo Elena Morali la frecciatina contro Bianca e il messaggio ...

Cellulari all'Isola dei Famosi 2018?/ Gaffe di Elena Morali : "Mio padre mi scriveva di non litigare..." : Ci sono Cellulari all'Isola dei Famosi 2018? Elena Morali fa una Gaffe in diretta e ammette: “Mio padre e il mio fidanzato mi scrivevano di non litigare con nessuno sull’Isola”(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 22:55:00 GMT)