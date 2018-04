Electronic Arts annuncia data e orario della conferenza EA Play

Star Wars Battlefront 2 in vena di regali - così si scusa Electronic Arts : Una situazione di certo non agevole quella con cui Star Wars Battlefront 2 ha dovuto confrontarsi nei giorni subito successivi al suo lancio sul mercato: numerose furono infatti le critiche piovute dalla community di giocatori nei confronti di Electronic Arts, colpevole di aver inserito nello sparatutto ispirato all'universo cinematografico di George Lucas delle microtransazioni definite in via generale troppo “aggressive”. L'istigazione ...

Microsoft starebbe valutando la possibilità di acquistare Electronic Arts : Quello che vi riportiamo è un'indiscrezione veramente clamorosa: stando a quanto riportato da Polygon, secondo una fonte del sito vicina a Microsoft, il colosso potrebbe acquistare Electronic Arts. Per ora non esistono conferme o notizie ufficiali sulla questione, ma gli analisti hanno già cominciato a parlare di un'operazione possibile, in quanto il colosso di Redmond, che avrebbe a disposizione una cifra di 130 miliardi di dollari, potrebbe ...

Microsoft pronta ad acquistare Electronic Arts? Rumor scuote la rete : L'arrivo sul mercato della nuova console targata Microsoft, Xbox One X, nelle ultime settimane dello scorso anno ha indubbiamente fatto girare la testa a tutti gli appassionati di tecnologia, smaniosi di mettere le mani sull'ultimo ritrovato in ambito videoludico. Specifiche tecniche assolutamente mostruose rendono infatti la piattaforma di gioco assolutamente inavvicinabile (per il momento) da parte della concorrenza di Sony, sebbene un neo ...