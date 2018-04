Educare i figli significa accettare anche i loro insuccessi

huffingtonpost

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La cronaca degli ultimi giorni racconta un aumento preoccupante del numero di aggressioni perpetrate dai genitori nei confronti dei docenti e, più in generale, del totale disprezzo verso ogni autorità educativa, siano insegnanti o allenatore di calcio di una squadra giovanile. Ilruolo non viene più riconosciuto e si tenta con ogni strumento di piegarli nel tentativo di assecondare la prestazione dei propriche hanno sempre ragione e che non possono essere messi in discussione.Ci troviamo di fronte a una contrapposizione inedita ma sempre più diffusa, tra l'autorità educativa e l'autoritarismo genitoriale. Come se le regole fossero un ostacolo da superare e l'insegnante non fosse un alleato con cui collaborare in un rapporto di fiducia educativa.Si trascura di riconoscere, dunque, due dei principi cardine su cui si dovrebbe fondare ogni ...