Ecco utili consigli per chi soffre di cattiva digestione | pancia gonfia e meteorismo

Quanto conviene una casa a basso impatto ambientale? Ecco i consigli utili : La casa perfetta? Senza dubbio è quella ecologica ed energeticamente efficiente. Ma da dove si comincia, per rendere la propria abitazione intelligente? Quali sono le reali potenzialità della riqualificazione energetica di un edificio? E su quali interventi vale la pena investire, per il bene non solo dell’ambiente ma anche del portafogli? Il Bonus casa 2018: conosciamo tutti i vantaggi? Per tutti coloro che progettano di ristrutturare casa, le ...

Macchie sul viso : come eliminarle? Ecco 5 consigli utili in vista dell’estate : L’estate è una delle stagioni più belle, rilassante e rigenerante anche per l’esposizione al sole che rende la nostra pelle apparentemente più bella, donandoci quel magnifico velo uniformante che è l’abbronzatura. Tante volte però commettiamo lo sbaglio più grande che è quello di non proteggere la nostra pelle, soprattutto il nostro viso, con comparse di Macchie scure in determinate zone sulla fronte, sulla parte superiore delle ...

Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse. L'Agenzia delle entrate promuove la "consapevolezza fiscale" : "Gentile Mario Rossi...Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse". Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni, una pagina informativa personalizzata nel "cassetto" delL'Agenzia delle entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le proprie imposte versate nell'anno precedente. Ci sarà una tabella ed un grafico che riporta le principali voci, dall'istruzione al ...

Ambiente - Fare Verde : Ecco i consigli utili per una pasquetta ecologica : L’associazione ambientalista Fare Verde propone alcuni consigli per trascorrere la giornata di “pasquetta” in modo ecologico e nel pieno rispetto dell’Ambiente. Il sodalizio ecologista invita chi effettuerà lunedì la tradizionale “gita fuori porta” a non accendere fuochi soprattutto in prossimità di aree boscose; non parcheggiare autovetture e motocicli nei boschi o sulle spiagge; non utilizzare piatti, bicchieri e posate monouso e come ...

I benefici dei semi di Canapa : Ecco come utilizzarli : I semi di Canapa ottenuti dalla pianta di Cannabis Sativa sono alimenti vegetali tipici orientali (ad es. dell’India) e della Russia. Rinomati per il loro valore nutrizionale, questi semi rappresentano soprattutto un’ottima fonte di proteine e acidi grassi essenziali. Offrono ottimi benefici per la salute del cuore, malattie autoimmuni, artrite, acne, sindrome premestruale, ormoni sbilanciati, insonnia, sovrappeso, anemia e crisi di ...

Ecco come utilizzare i semi di lino : I semi di lino, ottenuti dalla pianta Linum usitatissimum, sono dei semi conosciuti sia per l’alto contenuto di minerali che per le proprietà emollienti e protettive per l’organismo. Molto utilizzati nella cosmesi per la cura dei capelli, sono in realtà utilissimi anche contro cistite e stipsi. Questi semi sono considerati delle piccole preziose perle di salute, grazie all’elevato contenuto di acidi grassi Omega 3 e Omega 6, ...

Sport : una camminata giornaliera migliora la qualità di vita - Ecco tutti i consigli utili : Camminare quotidianamente è uno degli esercizi più salutari e benefici per il nostro organismo. Questa abitudine, non fa bene solo ai piedi e alle gambe, ma ha benefici per il corpo intero e la mente. L’aumento della microcircolazione migliora la qualità di vita, migliorando la fitness complessiva dell’organismo. La qualità ed il tempo dedicato alla camminata sono fondamentali per apportare al nostro organismo numerosi benefici, ad esempio ...

“Ecco perché abbiamo sempre sonno questo periodo”. L’esperto ci spiega il motivo di tanta stanchezza (eppure la primavera dovrebbe darci energia!). 5 consigli utilissimi (e facili facili) per combattere quella immancabile voglia di mettersi a letto : Ci avete fatto caso anche voi? In questo periodo la voglia di dormire è alle stelle, molto più che in qualsiasi altro periodo dell’anno. Ma perché accade tutto ciò? Il professore Mario Tombini, neurologo del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, ha spiegato ad HuffPost le possibili cause. E ha svelato sei possibili trucchi per sopravvivere al “mal di primavera”. “Le cause principali della stanchezza – ...

Sicilia - all’Ars sedute lampo e 3 leggi (inutili) in 3 mesi : ma Ecco 34 nuovi consulenti. Che costano un milione l’anno : L’ultima seduta è durata meno di un caffè e di una sigaretta: sei minuti e 19 secondi. Non troppo lunghe erano state anche le 18 precedenti. Il risultato è che all’Assemblea regionale Siciliana l’attività legislativa è praticamente paralizzata. Il tempo per nominare i nuovi consulenti, invece, si trova sempre. E infatti sono 34 quelli scelti dall’ufficio di presidenza nei giorni scorsi. Costeranno in totale quasi un ...

I bambini possono consumare caffè? Ecco tutte le info utili : La caffeina è un alcaloide che viene estratto da molte piante come tè, semi di caffè e cacao, noci di cola etc., una sostanza stimolante e attivante del sistema nervoso centrale, in grado di contrastare la sonnolenza e indurre maggiore lucidità. In dosi eccessive, superati i 400 mg, però può indurre ad effetti collaterali come: irrequietezza, tremori, cefalea, bruciori di stomaco, insonnia e aumento della frequenza cardiaca. Nei bambini questi ...

A Marzo 2018 torna l’ora legale : Ecco quando cambia l’orario e tutte le INFO UTILI : 1/28 ...

Utility italiane - Ecco dove investono : Rapporto Agici 2018 : Migliora complessivamente lo stato di salute delle aziende dell'energia e dell'ambiente, in Italia e in Europa. Un settore chiave per l'economia che si confronta con una fase di transizione-rivoluzione che impone forti investimenti verso i nuovi modelli energetici delle rinnovabili, delle reti di distribuzione intelligenti, della ...

ITALIA - DI BIAGIO/ Il ct svela : "Ecco il modulo che utilizzeremo" : Nazionale, Buffon: Gigi Di BIAGIO: il capitano sarà convocato a marzo insieme a Giorgio Chiellini, mentre non ci saranno Andrea Barzagli e il calciatore della Roma Daniele De Rossi.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 19:24:00 GMT)

In arrivo una svolta dall’Uefa - il 4° cambio sarà presto realtà! Ecco quando e come “utilizzarlo” : L’Uefa si appresta a varare una delle modifiche più importanti dell’era moderna per ciò che concerne il regolamento del calcio. Si tratta infatti dell’inserimento del 4° cambio a disposizione per ogni squadra, una novità che cambierà notevolmente il modo di interpretare le gare da parte dei tecnici. Il motivo di tale modifica è dettato dai tanti impegni e dalla volontà di diminuire infortuni e carichi sui calciatori, aumentando ...