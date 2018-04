Ecco tutti i retroscena sulla rottura tra Al Bano e la Lecciso

Verdone - Fiorello - Raggi : tutti pazzi per la Roma. Ecco le loro reazioni social - VIDEO : Anche altri campioni dello sport come Vincenzo Nibali e Max Biaggi non sono riusciti a trattenere la gioia per l'incredibile rimonta della squadra allenata da Eusebio Di Francesco , e hanno anche ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : batterie 11 aprile. Thomas CEccon sorprende tutti nei 100 dorso - bene Fabio Scozzoli ed Ilaria Bianchi : Seconda giornata di batterie agli Assoluti di Nuoto a Riccione 2018. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca nella mattinata romagnola. 50 dorso donne Quando Federica Pellegrini gareggia non lo fa mai per caso. In acqua, quest’oggi, in uno stile per lei inconsueto (fino ad un certo punto), la veneta ha ottenuto il secondo tempo delle batterie in 28″53, nella graduatoria capeggiata da Silvia Scalia (28″24). Sarà una sfida ...

Ravezzani stupisce tutti : 'Ecco quanto vale per me Cancelo' Video : Uno dei giocatori al centro delle voci di mercato in casa #Inter, nelle ultime settimane, è sicuramente il laterale portoghese, Joao #Cancelo. Il giocatore è in prestito dal valencia con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro e proprio questo cavillo sta facendo molto discutere. La societa' nerazzurra, infatti, ha la necessita' di chiudere il bilancio in pareggio entro giugno per liberarsi dei paletti imposti dal fair play ...

Giovedì il secondo giro di consultazioni. Ecco tutti i 'no' con cui dovrà fare i conti Mattarella : Giovedì 12 aprile il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ecco tutti i 'no' dei partiti che saliranno al Colle.

“Mistero svelato”. Stonehenge e il trasporto delle pietre : da anni tutti si chiedono come abbiano fatto gli antichi a portare là quei massi enormi. Dopo alcune tesi assurde - tra alieni ed extraterrestri - Ecco finalmente la verità. A rivelare tutto è l’ultimo studio : C’è poco da fare, è uno dei monumenti più amati e visitati al mondo, anche grazie al fascino che esercita e a quell’aura di mistero che lo avvolgono. Le ricerche intorno a Stonehenge non finiscono mai, ma adesso un altro tassello importante è venuto a galla. Uno dei dubbi di sempre è: come hanno trasportato fin lì quelle pietre enormi? Bene, a quanto pare alcune delle pietre più grandi non sono state affatto trasportate sulla ...

Evasori di multe : se ‘così fan tutti’ - Ecco la ricetta contro i soliti furbetti : Sia ben chiaro a nessuno fa piacere pagare multe e tasse, ma vanno saldate altrimenti non si finanziano i servizi pubblici. Grande Milena Gabanelli, madre di tutte le inchieste giornalistiche più scomode, sempre contro gli affiliati “Mascalzoni Uniti” è andata a scardinare il bubbone delle multe evase. I soliti furbetti, residenti in Italia, lavorano qui ma con un trucchetto intestano l’auto a società “fantasma” in Bulgaria o ...

Marito - fidanzato - amanti : Ecco quanti uomini ha lei. La sua vita - molto sopra le righe - che la rende “felicissima”. Ma che non ha convinto tutti : il perché di quelle scelte ai limiti del proibito : Magari quando pensiamo al matrimonio la prima cosa che ci viene in mente non è certo una relazione a più persone, tutte felicemente sotto lo stesso tetto e tutti, a turno, sotto le lenzuola. Eppure, stando alle parole di queste donne, il segreto della felicità potrebbe proprio essere questo. Se pensate che si tratti di una semplice burla, provate a leggere la storia di Mary Crumpton, 44 anni, che conta nel suo personalissimo portafogli ...

Il Papa : “Ecco la via per una santità alla portata di tutti? : L’esortazione Gaudete et exultate, sulla «chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» è un documento che in cinque capitoli e 177 paragrafi invita ad essere santi oggi. Spiegando che non si tratta di una chiamata per pochi ma è una via per tutti, da vivere nella quotidianità. «Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felici...

F1 : Ecco tutti gli orari del Gran Premio di Cina : I tifosi Ferrari non si sono ancora ripresi dalla gara da cardiopalma che si è tenuta in Bahrain domenica scorsa, e a distanza di sette giorni la Formula 1 fa tappa in Cina, sul circuito di Shanghai. Nel Gran Premio scorso abbiamo potuto assistere ad una battaglia fino all'ultima curva tra Ferrari e Mercedes. Purtroppo è successo l'inconveniente al pit stop di Kimi Raikkonen, quando il meccanico addetto alla sostituzione della ruota posteriore ...

“Torniamo in Italia!”. Ferragni-Fedez - Ecco quando la supercoppia farà il ritorno in patria. In questi giorni tutti i fan li hanno tartassati con questa domanda sui social : alla fine Chiara ha ceduto e ha svelato il piano : Il 19 marzo scorso, con molta sorpresa (visto che il parto era previsto il 9 aprile), nasceva Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ormai noto a tutto il mondo del web (con tanto di critiche per questo). Come tutti sanno il neonato è venuto alla luce in California, a Los Angeles. Scelta dettata dal fatto che i genitori hanno voluto dare al piccolo la doppia cittadinanza, sia quella americana, sia quella italiana. Dopo la ...

“I miei ritocchi? Ecco la verità” - parla Raffaella Fico. Negli ultimi tempi ad ogni suo scatto social gli utenti la “massacrano” mettendo in risalto tutti i suoi presunti interventini. La ex di Balotelli - allora - ha deciso di svelare tutto : Rifatta sì o rifatta no? Non è mai uscite definitivamente dai radar e sui social è seguitissima. Ma ogni volta che posta un suo scatto, più di qualcuno la attacca: il seno è rifatto? Le labbra sono rifatte? Parliamo di Raffaella Fico. Ospite di Domenica Live, la showgirl partenopea ha però voluto smentire di essersi rifatta. L’ex compagna di Mario Balotelli non ha mai ceduto al fascino del bisturi. I suoi segreti di bellezza sono tanto ...

Diritti tv - Ecco il bando di Mediapro all’insegna del motto “più calcio per tutti” : Sette pacchetti per quattro piattaforme, l’offerta full pensata per Sky, la pubblicità tenuta per sé e per la prima volta tutto il campionato anche sul web: ecco il bando di Mediapro per rivendere i Diritti tv della Serie A. Anche dopo la sua pubblicazione, però, non c’è risposta alla domanda che tutti i tifosi del pallone si pongono: dove si vedranno le partite nei prossimi tre anni? Impossibile dirlo, almeno per il momento: perché Mediaset ...