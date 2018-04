“Ecco perché ho mollato!” UeD | Anna Tedesco inviperita Dopo aver lasciato il trono over

Alessia Mancini contro Bianca : “Ecco perché fuori pensano tu sia falsa” : Alessi Mancini contro Bianca Atzei sull’Isola dei Famosi: ecco cos’è accaduto tra le due naufraghe Sull’Isola dei Famosi, i rapporti tra Alessia Mancini e Bianca Atzei sembrano subire dei colpi. In particolare, la prima sembra essere rimasta molto male di fronte alla scelta presa dalla cantante lo scorso martedì in diretta. Ricordiamo che Bianca ha […] L'articolo Alessia Mancini contro Bianca: “Ecco perché fuori ...

Annalisa Minetti presenta la piccola Elena : “Ecco perché ho conservato il cordone ombelicale di mia figlia” : Una presentazione ufficiale quella che ha visto protagonista la piccola Elena Francesca, la figlia che Annalisa Minetti ha avuto da suo marito Michele da pochissimi giorni. Così...

Amaurys Perez e il corna-gate - la moglie Angela : “Ecco perché non vado più in tv” : La moglie di Amaurys Perez torna a parlare del corna-gate all’Isola dei Famosi: “Ecco perché non vado più in tv” Da quando è scoppiato il corna-gate all’Isola dei Famosi Angela Rende, la moglie di Amaurys Perez, non è più apparsa in televisione. Il motivo? È stata la stessa ex concorrente di Pechino Express a scegliere […] L'articolo Amaurys Perez e il corna-gate, la moglie Angela: “Ecco perché non vado più in ...

“Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”. Zitti tutti - parla Franco Terlizzi : dopo tanti misteri - ecco finalmente arrivare la spiegazione ufficiale del suo addio. “Cosa mi è successo durante il reality” : Ne hanno parlato un po’ tutti nel corso delle ultime ore, trasformandolo di fatto nell’argomento del momento per gli appassionati di reality show e dell’Isola dei Famosi in particolare. Difficile, d’altronde, rimanere indifferenti di fronte all’improvviso addio di uno dei concorrenti in gara a pochissime settimane dell’attesa finale, quella che decreterà il vincitore dell’edizione 2018 del ...

Milan - il triste retroscena di Gattuso : “Ecco perchè non ha giocato André Silva” : Il Milan è reduce dal pareggio nel derby contro l’Inter, occasione sprecata per rientrare in corsa per la Champions League. Non ha preso parte al match l’attaccante Andrè Silva, ecco il triste retroscena di Gattuso: “Non ho pensato alle due punte oggi, perché subire un’altra sconfitta sarebbe stato a livello mentale. Ho pensato solo al bene della squadra. Oggi è morto il nonno di André Silva, quindi non mi sembrava il caso di ...

“Ecco il sole!” - ma sarà soltanto per poco. Lasciate l’ombrello in bella vista perché vi servirà : quando - dove e con che intensità colpirà quest’altra brutta (nuova) perturbazione : Bye bye pioggia, o sarebbe meglio dire soltanto “arrivederci”. Eh sì, perché la perturbazione che ha interessato l’Italia centro-settentrionale nei giorni scorsi sta per abbandonare il Paese almeno fino a domenica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un miglioramento a partire da oggi quando l’alta pressione conquisterà tutte le regioni riportando il bel tempo e un ampio soleggiamento un po’ ...

GERRY SCOTTI : “Ecco PERCHE' HO PERSO 10 CHILI”/ Le parole su Frizzi seguono quelle di Pupo : GERRY SCOTTI: “ECCO perché ho PERSO 10 chili. Fabrizio Frizzi meritava di più, ha ingoiato qualche rospo...”. Le ultime notizie sul conduttore Mediaset, intervistato dal settimanale Chi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 23:28:00 GMT)

Gerry Scotti : “Ecco perché ho perso 10 chili”/ “Fabrizio Frizzi meritava di più - ha ingoiato qualche rospo...” : Gerry Scotti: “Ecco perché ho perso 10 chili. Fabrizio Frizzi meritava di più, ha ingoiato qualche rospo...”. Le ultime notizie sul conduttore Mediaset, intervistato dal settimanale Chi(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 19:30:00 GMT)

“Ecco perché ci siamo lasciati”. Tina Cipollari e Kikò Nalli allo scoperto : a tre mesi dalla clamorosa separazione - la coppia più famosa della tv italiana svela il motivo della decisione : Una storia d’amore durata la bellezza di tredici lunghi anni, quella tra Tina Cipollari e il suo Kikò Nalli, una passione arricchita dall’arrivo di tre figli e che però, alla fine, si è andata spegnendo, fino a spingere i due a fare un passo indietro e optare per una separazione consensuale. Tre mesi fa, quando la rottura era stata resa ufficiale, i fan erano rimasti a bocca aperta, chiedendosi cosa avesse spinto la coppia a ...

Fedez sbotta : “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” : Fedez e Chiara Ferragni duramente criticati per aver condiviso le foto del figlio Leone Critiche per Fedez e Chiara Ferragni, dopo che hanno condiviso le foto del figlio Leone. Il rapper non ci sta e decide di sfogarsi attraverso delle Storie su Instagram. Il noto cantante si è mostrato sconvolto di fronte agli ultimi commenti […] L'articolo Fedez sbotta: “Ecco perché io e Chiara pubblichiamo le foto di Leone” proviene da ...

“Ecco perché lo hanno ammazzato”. Alberto Villani - l’indiscrezione choc : Nuova puntata sul caso Alberto Villani, il broker italiano residente a Pavia trovato cadavere nei giorni scorsi in Messico dopo la denuncia della fidanzata. Una storia dalle tinte molte fosche che si arricchisce di dettagli sui quali sta cercando di fare luce la magistratura. A quanto si apprende infatti, Villani sarebbe stato coinvolto in alcuni affari illeciti. È quanto sostiene l’ufficio del procuratore dello Stato di Morelos in un ...

“Ecco perché la mia Maria batte sempre Milly Carlucci” - lo dice Costanzo. Gli ascolti parlano chiaro : la ‘guerra’ del sabato sera la vince ogni volta C’è posta per te. E sul motivo Maurizio non ha dubbi : Maria De Filippi con C’è posta per te su Canale 5, Milly Carlucci con Ballando con le Stelle su Raiuno. È la ‘guerra’ del sabato sera, bellezza. La Carlucci è tornata da poche settimane con la nuova edizione del talent danzerino in cui i vip o presunti tali si mettono alla prova in pista, coadiuvati ovviamente dal professionista di turno. La De Filippi, invece, tiene compagnia agli italiani con ospiti bomba e storie ...

Parla Maurizio Costanzo : “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre la Carlucci” : perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci: il commento di Maurizio Costanzo Tutti vogliamo sapere perché Maria De Filippi batte sempre Milly Carlucci nella sfida TV tra C’è posta per te e Ballando con le stelle. E indovinate un po? A saziare la nostra curiosità è proprio lui: Maurizio Costanzo. Recentemente l’amato conduttore coi […] L'articolo Parla Maurizio Costanzo: “Ecco perché mia moglie Maria batte sempre ...

Napoli-Younes - il retroscena dall’Olanda : “Ecco perchè ha rifiutato il trasferimento” : Napoli-Younes, il retroscena. L’arrivo a Napoli, poi la fuga. Giallo sul mancato trasferimento di Younes al club azzurro, adesso dall’Olanda arrivano clamorose indiscrezioni. Secondo quanto riporta il De Telegraaf non sarebbero i motivi di famiglia la principale causa del cambio di decisione da parte del calciatore ma sarebbe rimasto “scioccato” dalla città e da un faccia a faccia con i camorristi. Poi il primo incontro ...