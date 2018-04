Ecco che cosa significa essere ‘cannasessuali’

Muretti - ripostigli e gazebo - Ecco le opere che (adesso) si possono realizzare senza permesso : La lista delle prime 58 opere che saranno considerate in regime di edilizia libera in tutto il Paese diventa realtà. È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n. 81 del 7 aprile) il glossario unico delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire. Una mossa – scrive il Sole24Ore, che punta a mettere un argine alle interpretazioni differenziate che caratterizzano regioni e ...

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo scoperto con ‘l’amico di vecchia data’ che l’ha conquistata : le foto che inchiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

“Ci siamo!”. Grande fratello Nip 15 - tutto pronto. Ecco i concorrenti che il 17 aprile varcheranno la porta rossa della famosa casa di Cinecittà : Ci siamo, il Grande fratello 2018 nip, ossia le versione classica del reality senza i vip, è pronto per cominciare. Il 17 aprile Barbara D’Urso tornerà in onda con la quindicesima edizione del noto e storico reality di Canale 5. Dopo tanti rumors sul cast e sui papabili concorrenti che in realtà non saranno del tutto sconosciuti al mondo dello spettacolo, Spy, in edicola da venerdì 6 aprile 2018, ha anticipato i primi cinque ...

L’11 aprile è il giorno più noioso della storia : Ecco perché : È stato uno studioso britannico a definirlo il giorno più noioso della storia: L’11 aprile del 1954 sarebbe stato il giorno più noioso della storia del Novecento. ecco perché.Continua a leggere

Morte Davide Astori : Ecco la sindrome che potrebbe averlo ucciso : Dall’Irccs Policlinico San Donato di Milano giunge una possibile soluzione in merito al mistero della Morte di Davide Astori. Il giocatore infatti, Capitano della Fiorentina e apparentemente in ottima salute, era stato trovato morto nella sua stanza di albergo. Il decesso è avvenuto nella notte: il giovane è deceduto probabilmente nel sonno a causa di una bradiaritmia, come ha poi confermato l’autopsia. Tuttavia, prima di allora, ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales : Ecco perché non possono sposarsi : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: quando il matrimonio? Il motivo che impedisce alla coppia di convolare a nozze Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono ormai una coppia stabile e felice a tutti gli effetti. Da quando hanno messo su famiglia i due sembrano essere sempre più innamorati e vicini, tanto che molti sono […] L'articolo Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: ecco perché non possono sposarsi proviene da Gossip e Tv.

Alzheimer : Ecco in che modo un trauma alla testa può aumentarne i rischi : Pessime nuove per chi subisce un trauma cranico: il rischio di demenza potrebbe aumentare. Lo rivela uno dei più grandi studi sull’argomento che ha coinvolto 2,8 milioni di persone nell’arco di 36 anni, come si legge su ‘The Lancet Psychiatry’. In caso di lesioni cerebrali traumatiche aumenta il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. Nello specifico, coloro che subiscono un trauma cranico hanno il 24% ...

La vacanza 2018 si sceglie su Instagram : Ecco 10 mete autentiche e spettacolari per l’estate : Chi detta le tendenze in fatto di mete da vacanza per l’estate 2018? Gli operatori del turismo non hanno dubbi: Instagram. Il social network basato sulle fotografie è capace di decretare il successo di una destinazione, di suggerire mete emergenti per gli utenti sempre assetati di novità e anche di modificare le abitudini dei turisti, soprattutto i millennial. «Anche in Italia ormai è un trend: non è raro che un cliente mostri a un nostro ...

Star Wars : Gli ultimi Jedi - Ecco Andy Serkis che interpreta Snoke : Andy Serkis è ormai un idolo della motion capture. I suoi ruoli come Gollum, King Kong e Ceasar sono entrati nella storia, ma uno in particolare ha colpito la nostra immaginazione da fan: la sua interpretazione del leader supremo Snoke in Star Wars: Gli ultimi Jedi, di cui l’11 aprile esce la versione home video. Per questo abbiamo deciso di mostravi una clip in cui si mostra come siano state realizzate le scene in cui Serkis interpreta ...

Giornalisti : Giornata Memoria - Unci ricorderà anche Luigi NEcco : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Al Teatro La Fenice di Venezia, nelle Sale Apollinee, il prossimo giovedì 3 maggio, si svolgerà l’11esima Giornata della Memoria dei Giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, manifestazione promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani in collaborazione con il Sindacato Giornalisti del Veneto e con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto. La manifestazione è stata inserita nella formazione ...

Giornalisti : Giornata Memoria - Unci ricorderà anche Luigi NEcco : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Al Teatro La Fenice di Venezia, nelle Sale Apollinee, il prossimo giovedì 3 maggio, si svolgerà l’11esima Giornata della Memoria dei Giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, manifestazione promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani in collaborazione con il Sinda

Giornalisti : Giornata Memoria - Unci ricorderà anche Luigi NEcco : Invece in quelle poche parole dette c'era tutto il suo mondo di valori. Innanzitutto il lavoro, quello di giornalista, che voleva perseguire fin da bambino. Così mi raccontava la nonna Maria, sua ...

Giornalisti : Giornata Memoria - Unci ricorderà anche Luigi NEcco : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Al Teatro La Fenice di Venezia, nelle Sale Apollinee, il prossimo giovedì 3 maggio, si svolgerà l’11esima Giornata della Memoria dei Giornalisti uccisi da mafie e terrorismo, manifestazione promossa dall’Unione nazionali cronisti italiani in collaborazione con il Sindacato Giornalisti del Veneto e con l’Ordine dei Giornalisti del Veneto. La manifestazione è stata inserita nella formazione ...

Uomini e Donne/ Sossio Aruta risponde alle critiche : "Ecco perché partecipo al programma" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Sossio Aruta, per il pubblico a casa, dovrebbe lasciare il programma. Lui spiega il vero motivo per cui rimane...(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 07:05:00 GMT)