E3 2018 di Los Angeles | Bethesda anticipa cosa aspettarsi

THE BATTLE OF LOS ANGELS/ Su Cielo il film con Nia Peeples (oggi - 11 aprile 2018) : The BATTLE of Los Angeles, il film in onda su Cielo oggi, mercoledì 11 aprile 2018. Nel cast: Nia Peeples, Kel Mitchell e Dylan Vox, alla regia Mark Atkins. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 09:21:00 GMT)

Motogp Argentina 2018 - Marquez butta fuori Rossi. Valentino : "E' pericoloso" : Lo spagnolo ha fatto cadere il Dottore. Rossi: "Ho paura a stare in pista con lui". Dopo ai box quando è andato a scusarsi Uccio gli ha detto di andare via. Duro il team manager Yamaha Jarvis

Giovanni Ciacci - malore a Ballando con le Stelle 2018 - come sta?/ “Tornerò più forte e scandaloso che mai” : Giovanni Ciacci, malore a Ballando con le Stelle 2018: il tango scandaloso della coppia Ciacci-Todaro, convince finalmente anche il giudice Ivan Zazzaroni, che si complimenta(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:11:00 GMT)

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di sabato 7 aprile. Ellie Black e Chad Le Clos fanno la differenza - grande Australia : A Gold Coast (Australia) proseguono i Giochi del Commonwealth. Di seguito tutti i risultati e i podi di sabato 7 aprile. GINNASTICA ARTISTICA: Concorso generale individuale (femminile) – La canadese Ellie Black, dopo l’argento vinto ai Mondiali, riesce a imporsi con un complessivo 54.200 battendo per quattro decimi l’Australiana Georgia Godwin (53.800), terza la quotata inglese Alice Kinsella (53.150). Concorso generale individuale ...

Ballando con le stelle 2018/ Diretta : tango scandaloso per Giovanni Ciacci! Al Bano e Romina Power ospiti : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 7 aprile, con la quinta puntata. Al Bano Carrisi e Romina Power sono i ballerini per una notte, chi sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 13:50:00 GMT)

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 7 aprile 2018 : Hetty in mano ai vietcong : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 7 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty cerca di sfuggire ai suoi rapitori, ma viene catturata di nuovo. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di venerdì 6 aprile. L’Australia incanta tra nuoto e ciclismo - vince Chad Le Clos : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, venerdì 6 aprile con la seconda giornata di gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. GINNASTICA ARTISTICA: Gara a squadre (femminile) – Il Canada ha trionfato con quattro decimi di vantaggio sull’Inghilterra. Ellie Black, Shallon Olsen, Isabela Onyshko, Brittany Rogers e Jade Chrobok totalizzano 163.075 e riescono così a battere le quotate rivali ...

Fiesta de los Patios : i cortili in fiore di Cordova - Date 2018 : ... i proprietari vestono a festa i propri patii, inebriati dall'aroma di essenze floreali locali come garofani, gelsomini, gerani e zagare, animati da spettacoli di flamenco e insaporiti dalle ...

VIVILOSPORT 2018 : Ma come detto già dal giovedì spettacoli, spazi sportivi e commerciali saranno già attivissimi. Anche lo spazio va modificandosi: oltre al Foro Boario, tradizionale sede dell'evento , ma ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni del 5 aprile 2018 : Anna gelosa di Marco e Chiara : Don Matteo 11, Anticipazioni del 5 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia decide di incontrare l'uomo che ha violentato Rita in passato. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : concorrenti Lucia Bramieri - Simone Coccia - Matteo Gentili - Luigi Mario Favoloso : Spy, in edicola da venerdì 6 aprile, è in grado di anticipare i primi cinque concorrenti scelti per partecipare al nuovo “Grande Fratello”, che sarà condotto da Barbara D'Urso: Simone Coccia, ex fidanzato dell'onorevole del Pd Stefania Pezzopane, Luigi Mario Favoloso, ex ragazzo di Nina Moric, e Matteo Gentili, ex di Paola Di Benedetto, concorrente dell'”Isola dei famosi”. E dopo questi tre “ex” già apparsi nei vari salotti televisivi ci ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano - impresa colossale! Le Pantere volano alla Final Four - Kazan si arrende : Conegliano ha compiuto una vera e propria impresa qualificandosi alla Final Four della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Pantere hanno eliminato la Dinamo Kazan contro ogni pronostico, sovvertendo tutti i favori della vigilia: dopo aver vinto per 3-0 all’andata di fronte al proprio pubblico, in trasferta le ragazze di coach Santarelli sono riuscite a guadagnare i due set necessari per entrare tra le quattro grandi ...

Stintino - Sardegna/ Il paese celebre per la spiaggia della Pelosa (Il Borgo dei Borghi 2018) : Sarà Stintino a rappresentare la Sardegna per l’edizione “Il Borgo dei Borghi 2018”, la sfida tra i comuni più belli d’Italia promossa dalla trasmissione “Kilimangiaro”.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...