E-Prix | Papa riceve delegazione piloti e benedice monoposto elettrica

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Sabato primo GP elettrico di Roma Roma –Francesco ha ricevuto stamane, in udienza privata, unadidi Formula E. Sabato prossimo, all’Eur, si svolgerà il primo E-di Roma. Per l’occasione è stata portata unain Vaticano, per la benedizione del Santo Padre. Nel cortile della residenza di Santa Marta, Bergoglio ha ricevuto alcuniaccompagnati dal fondatore e ceo della Formula E, Alejandro Agag. Oltre al presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani. I due hanno poi partecipato alla consueta udienza del mercoledì. L'articolo E-proviene da RomaDailyNews.