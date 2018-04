Due russi risultano essere più longevi del giapponese più vecchio del mondo

Siria - la Russia : “Se gli Usa attaccheranno rispondere”. Bocciate Due risoluzioni dal Consiglio di sicurezza dell’Onu : Non cala la tensione sulla Siria. Mosca risponde alla mossa di Washington, che ha fatto spostare un cacciatorpediniere, con le parole dell’ambasciatore in Libano, Alexander Zasypkin, riportate da Russia Today. L’esercito russo si riserva il diritto di “abbattere i missili” e “distruggere le fonti di lancio” in caso di aggressione degli Stati Uniti. Intanto l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) ha diramato ...

Sanzion e dazi Usa - asse Cina-Russia contro Trump? Mosca scarica dollaro - Pechino valuta Due armi finanziarie : asset finanziari sempre più ostaggio di geopolitica e commercio e, allo stesso tempo, sempre più strumenti di guerra, armi da sfoderare per sferrare attacchi contro il nemico di turno. La correlazione ...

Russia - 27enne imbalsamata per errore morta dopo Due giorni di agonia : Mummificata e morta a causa di un tragico errore dei medici. È questa la tragica fine della 27enne russa Ekaterina Fedyaeva.Come riporta Dagospia, i medici le avrebbero "iniettato nelle vene della formaldeide, sostanza usata per imbalsamare i cadaveri, al posto di una normale soluzione fisiologica".Ekaterina è morta in seguito a quello che doveva essere un normale intervento di routine che si è però trasformato in una tragica fine: "dopo due ...

Incredibile in Brasile : Due consulenti dei deputati si scambiano le figurine di Russia 2018 in Parlamento [VIDEO] : Sdegno e polemiche in Brasile dove due consulenti dei deputati sono stati pizzicati (e il video è diventato subito virale) mentre si scambiavano le figurine dell’album calciatori dei Mondiali di Russia in Parlamento. Assessores parlamentares trocam figurinhas da Copa em plenário da Alerj. https://t.co/1PzFE6ptR9 pic.twitter.com/StVRrgE58c — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) 5 aprile 2018 L'articolo Incredibile in Brasile: due consulenti dei ...

La Russia espelle altri diplomatici : allontanati anche Due italiani : Ritorsioni dopo la raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da 29 Paesi per il caso dell’ex spia avvelenata

Ex spia avvelenata - la Russia espelle Due diplomatici italiani : Il diplomatico "incaricato d'affari" dell'ambasciata d'Italia presso la Federazione Russa è stato convocato presso il ministero degli Esteri russo. Lo rende noto la Farnesina. In tale occasione, il direttore competente per i rapporti con l'Italia ha consegnato una nota verbale con la quale Mosca formalizza la decisione di espellere due funzionari dell'ambasciata. Ai funzionari è stata concessa una settimana di tempo per lasciare il territorio.