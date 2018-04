Due chili di hashish sotto una quercia I carabinieri scavano e trovano la droga

Per Due anni non consegna la corrispondenza - corriere nei guai : in casa 400 chili di lettere : Per due anni, dal 2014 al 2016, un corriere di una società privata ha smesso di recapitare la corrispondenza, poi si è licenziato perché insoddisfatto dello stipendio troppo basso. L'ex...

Torna la dietologa delle star con 10 consigli per perdere 6 chili in meno di 2 settimane (attraverso Due formule) : Quella di Haylie Pomroy è una vera e propria rivoluzione. Per chi è "perennemente" a dieta, o almeno lo è ad ogni inizio primavera, una svolta. Perché, per prima, mette nero su bianco che un dimagrimento veloce è la miglior strategia per perdere peso. Ed è la prima volta che si sente un nutrizionista fare una dichiarazione del genere.Secondo la Pomroy, nutrizionista delle star di Hollywood e autrice di ...

The Big Bang Theory accusata di “maschilismo nerd” contro le donne : la parola di Due ricercatrici : La serie The Big Bang Theory non piace a tutti. Secondo il libro Toxic Geek Masculinity in Media: Sexism, Trolling, and Identity Politics, scritto da due ricercatrici esperte di comunicazione, Bridget Blodgett e Anastasia Salter, la longeva comedy targata CBS sminuirebbe l'approccio delle donne in ambito scientifico. In particolare, le due affermano che Leonard, Sheldon e i suoi amici avrebbero veicolato un messaggio sbagliato ai propri ...

Ragusa : sequestrati 330 chili di droga - in manette Due corrieri : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. Maxi sequestro di droga a Ragusa, dove la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Battaglia, 39 anni, e Carmelo Incardona, 53 anni, entrambi residenti a Vittoria e volti noti alle

Ragusa : sequestrati 330 chili di droga - in manette Due corrieri : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. Maxi sequestro di droga a Ragusa, dove la Polizia di Stato ha fatto scattare le manette ai polsi di Massimo Battaglia, 39 anni, e Carmelo Incardona, 53 anni, entrambi residenti a Vittoria e volti noti alle forze dell’ordine. L’ingente carico di marijuana, 330 chili, era custodito in un camion pieno di cassette di ortaggi vuote fermato ...

Trovati con tre chili di marijuana - arrestati Due fratelli : Due persone, i fratelli Roberto e Marcello Lenti, di 59 e 56 anni, sono state arrestate dalla Polizia a Paola con l'accusa di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli ...

Tennis - WTA 125K Series Indian Wells 2018 : Sara Errani in trionfo! Annichilita Katerina Bondarenko in Due set : Sarita è tornata! Il torneo WTA 125K Series di Indian Wells parla italiano grazie a Sara Errani, che batte in due set l’ucraina Katerina Bondarenko con il punteggio di 6-4 6-2 in 80 minuti di gioco e torna ad alzare un trofeo al cielo in singolare dopo la lunga squalifica e può così proseguire la risalita nel ranking mondiale. Nella prima partita l’azzurra parte male, non sfrutta due palle break in apertura, poi nel quarto gioco cede ...

Tre chili di marijuana e furto di energia ed acqua - Due fratelli arrestati ed il terzo denunciato : Anche sulla costa del tirreno cosentino la Polizia di Stato continua la sua azione di contrasto alla criminalità, con particolare riguardo ai dei reati predatori e dello spaccio di sostanze ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Il Cairo 2018 : nelle qualificazioni maschili soltanto Due azzurri passano in finale : Nella prima tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto, si sono svolte le qualificazioni maschili: al contrario di quanto accaduto ieri con le donne, passate tutte alla finale di domani, oggi soltanto due azzurri hanno superato lo scoglio. Rivedremo sabato 3 Matteo Cicinelli e Pier Paolo Petroni, mentre sono stati eliminati Gianluca Micozzi e Lorenzo Michele. Nel gruppo A Pier Paolo Petroni è ...

India - asportato un tumore al cervello di quasi Due chili : Un intervento eccezionale quello eseguito dai medici Indiani. Un uomo di 31 anni era diventato cieco ed aveva fortissimi mal di testa

Rimosso il tumore al cervello più grande al mondo : 'Quasi Due chili' - il paziente sembrava avere Due teste : Il tumore al cervello più grande al mondo è stato asportato con una rischiosa operazione chirurgica dalla testa di un uomo di 31 anni, Saltlal Pal , in India: l'intervento è stato eseguito la settimana scorsa dai medici di un ospedale ...