Dramma in Germania | cane di famiglia morde in testa un bimbo di 7 mesi e lo uccide

fanpage

: Sconcerto e rabbia sia per il vile attacco di probabile matrice terroristica, ancora non chiarita di quale origine,… - StudioPapperini : Sconcerto e rabbia sia per il vile attacco di probabile matrice terroristica, ancora non chiarita di quale origine,… - tenterhookch : RT @GagliardoneS: Netanyahu: ' I migranti AFRICANI presenti in Israele, saranno trasferiti in paesi occidentali come Canada, ITALIA e Germa… - Luna_Cip : RT @GagliardoneS: Netanyahu: ' I migranti AFRICANI presenti in Israele, saranno trasferiti in paesi occidentali come Canada, ITALIA e Germa… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La tragedia nella città di Bad Koenig, in Assia. Ildiha aggredito in casa il piccolo Jannis di 7. Il bambino è morto qualche ora dopo in ospedale.