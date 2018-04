Drake è il primo rapper a entrare tra i migliori artisti top 10 USA di sempre

gqitalia

: @ElMudoRoman Guarda, io conosco ogni singola canzone di Drake perché sono ossessionata dal suo primo album quindi i… - hjamala : @ElMudoRoman Guarda, io conosco ogni singola canzone di Drake perché sono ossessionata dal suo primo album quindi i… - JollyFm : Classifica musica americana 7 aprile 2018: Jack White debutta in testa agli album, Drake ancora primo nei singoli - musicaworldIT : Classifica musica americana 7 aprile 2018: Jack White debutta in testa agli album, Drake ancora primo nei singoli -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)nell’empireo della top 100 USA diIl mondo dell’hip hop ormai si inchina davanti a. Ildi Toronto, infatti, è diventato l’uomo dei record. L’ultimo riguarda i suoi singoli in classifica, per la precisione nella Top 10: è infatti riuscito a piazzarne più di una leggenda come Paul McCartney. Questo grazie a Walk It Talk It, pezzo in cui fa da featuring a Migos. È quindi il quinto artista solista uomo ad avere raggiunto tale risultato, prima di lui solo Elvis Presley, Elton John, Stevie Wonder e Michael Jackson. Chissà se riuscirà a superare anche loro! Altri record stabiliti da? Il singolo God’s Plan, uscitoquest’anno, ha certificato 755.000 vendite e 76 milioni di stream risultando, al momento, il brano di maggior successo del 2018. E che dire della playlist More Life, che lo scorso anno ha ...