repubblica

: Il parco dei tulipani a Roma già devastato due giorni dopo l’apertura - Corriere : Il parco dei tulipani a Roma già devastato due giorni dopo l’apertura - continimarco : Dopo i tulipani anche la frutta, a Milano nasce il campo da 2,5 ettari per raccogliere mele e susine dall'albero… - SilenoFabbro : @massimoneri90 @marinellafly12 Spero che identifichino anche, dolo uno, di qui tanti che hanno devastato il parco… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) Modalità 'u pick'nel Parco sud. In via Caio Mario si passeggia tra i filari con i cestini, si raccoglie e si paga all'uscita, in base al peso