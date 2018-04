Dopo Brozovic | Spalletti rischia di perdere altre due pedine

Al derby con l'Inter 2.0 : Dopo il rinvio - Spalletti conquistato da Brozovic e Rafinha : Quando giocavano sempre gli stessi e l'Inter vinceva e veleggiava in scia al Napoli, ci si chiedeva se quella formazione sarebbe passata alla storia come Sarti-Burnich-Facchetti... Ebbene, non è ...

Inter news - multa per Brozovic Dopo gli applausi al pubblico di San Siro : Provvedimento disciplinare per il croato che aveva applaudito sarcasticamente il pubblico di San Siro durante la sostituzione con il Bologna

Notizia inaspettata : Dopo Mario e Brozovic un titolarissimo finisce sul mercato? Video : Non si discute solo di probabili e imminenti arrivi in casa #Inter e di calciomercato in entrata [Video]. Dopo aver portato a Milano il difensore che mancava alla rosa nerazzurra Lisandro Lopez e Dopo l'arrivo di Rafinha, che in queste ore è ai dettagli con la dirigenza, a Milano si discute anche dei possibili addi. Gli indiziati principali per il momento sembravano essere i soli Brozovic, Joao Mario e il solito Gabigol, trasferitosi al Santos ...