Dopo Brozovic | Spalletti rischia di perdere altre due pedine

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La sconfitta contro il Torino nel lunch-match della 31esima giornata di #Serie A non solo ha riportato l'#Inter, complice la vittoria della Lazio sull'Udinese, momentaneamente al quinto posto e quindi fuori dalla prossima Champions League, ma ha lasciato delle ripercussioni anche sulla prossima partita dei nerazzurri. La squadra guidata da Lucianosara' chiamata ad affrontare sabato sera l'Atalanta senza lo squalificato Marcelo #, che nel corso della partita contro i granata è stato ammonito. Il croato è stato utilizzato VIDEO nelle ultime gare come mediano nel centrocampo a due del 4-2-3-1 scelto dal tecnico di Certaldo per la sua Inter, dove ha regalato prestazioni di livello trascinando la squadra fuori dal periodo buio nel quale era caduta tra meta' dicembre e fine febbraio. Il numero 77 nerazzurro, però,di non essere la sola defezione per la ...