Oltre 450del Pd affidano a un appello il loro "mai più" al vertice del partito,"sempre più chiuso" e trincerato "dietro trattative di soli uomini". Promosso da Francesca Puglisi, l' appello è stato sottoscritto in breve da esponenti dei circoli ed enti locali "Mai più pluricandidature femminili di poche per far eleggere molti uomini", dicono le Dem, sottolineando che M5S e destra hanno maggiore rappresentanza femminile in Parlamento. "Eravamo il gruppo maggiore.Abbiamo pensato:è fatta Un errore che non ripeteremo mai più".(Di mercoledì 11 aprile 2018)