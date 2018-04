Donna | sei single? Allora lavori Secondo l' Istat il 70% delle donne che vivono da sole

Isola - nuovi attacchi contro la Marcuzzi - il web la difende : «Sei una Donna forte e ce la farai» : 'Sei una donna forte e ce la farai', messaggi di solidarieta` per Alessia Marcuzzi Eva Henger non si arrende: dopo lo scandalo del canna gate a L'Isola dei Famosi, ora arriva un'altra pesante accusa. ...

MARA VENIER PIANGE PER FABRIZIO FRIZZI/ La reazione del web : "Sei una Donna speciale" (L'isola dei famosi) : MARA VENIER si commuove al ricordo di FABRIZIO FRIZZI. Sui social si accodano: "Mi si stringe il cuore"; "Piango anch'io". (L'isola dei famosi 2018) (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 01:10:00 GMT)

LORENZO RICCARDI/ Uomini e Donne - confessione d'amore per Sara : "Sei la Donna che voglio al mio fianco" : Grandi novità al trono classico di Uomini e Donne: durante una nuova esterna il corteggiatore LORENZO RICCARDI confessa i suoi sentimenti per la tronista Sara Affi Fella.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Sulley Muntari come Maurizio Sarri - dice alla giornalista : 'Non ti rispondo male perché sei una Donna' : Proprio un signore Sulley Muntari, ex giocatore del Milan , che alla domanda di una giornalista sull'andamento in campionato del Deportivo La Coruna da quando Clarence Seedorf è sulla panchina ...

Inter-Napoli - Sarri ad una giornalista : “Sei Donna - sei carina - non ti mando aff…”. Scoppia la polemica… : Inter-Napoli, Sarri- L’ordine dei giornalisti della Campania si scaglia contro Sarri, reo di aver espresso una pensiero totalmente fuori luogo e sessista nei confronti di una giornalista durante la conferenza stampa di ieri post Inter-Napoli. Il tecnico napoletano, sicuramente in buona fede, ma totalmente fuori luogo, ha così risposto alla domanda della giornalista (“Sono troppo […] L'articolo Inter-Napoli, Sarri ad una ...

