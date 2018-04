Donald Trump avverte Putin in Siria | ' Tieniti pronto | i missili stanno arrivando'

A maggio summit storico tra Donald Trump e Kim Jong-un : La pace sembra più vicina. L’amministrazione USA ha iniziato a discutere con la Corea del Nord per preparare il futuro

Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica : La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà, The post Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica appeared first on Il Post.

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'avvocato di Donald Trump Video : #USA - L'#FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald #Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione completamente inappropriata e non necessaria. USA: elezioni e pagamenti ...

Siria - Casa Bianca : telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron : Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". ...

Donald Trump - il presidente fa bene a mantenere le sue promesse? : E’ principalmente una questione di orgoglio, non solo suo, ma proprio nazionale. Appena Trump è stato eletto tutti a scommettere che sarebbe durato solo qualche mese e/o che non avrebbe mantenuto nemmeno una promessa. Invece ci prova, ma è un bene? Lui non concede interviste a nessuno, perché non si fida dei giornalisti, ha però a sua disposizione, per raccontare le cose nel suo stile tipico, nientemeno che il sito della Casa ...

Stormy Daniels e la sua vita porno. Tra attivismo politico - liti per il bucato e Donald Trump : Corre l’anno 2014 quando Stormy Daniels – la pornostar che tanti guai crea oggi al presidente Donald Trump – prende il posto (si fa per dire) di Angelina Jolie nella porno-parodia di Maleficent (diretta da Alex Braun, figlio del grande Lasse). Ora Stormy vive a Dallas, Texas, ma – mezza cherokee e mezza irlandese – è nata nel profondo sud degli Stati Uniti, il 17 marzo del 1979 a Baton Rouge in Louisiana, registrata ...

Usa - Donald Trump rompe il silenzio sui soldi alla pornostar : 'Non ne so nulla' : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rompe il silenzio sulla vicenda riguardante la pornostar Stormy Daniels. Rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha ...

Gli stagisti sono (quasi) tutti bianchi. Quella foto che imbarazza Donald Trump : Nello scatto che immortala i tirocinanti del 2018, ispanici, neri e asiatici si contano sulle dita di una mano

"Soldati al confine con il Messico in attesa del muro". Donald Trump annuncia il "grande passo" : "Sorveglieremo il confine con i militari. È un grande passo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento alla frontiera meridionale con il Messico, in attesa della costruzione del muro promesso per fermare il flusso di immigrazione illegale. "Non possiamo avere persone che entrano illegalmente nel nostro Paese, scompaiono e tra l'altro non si presentano in tribunale", ha aggiunto Trump."Noi non abbiamo un ...

La Cina risponde a Donald Trump : dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti : La Cina annuncia l'operatività da oggi dei dazi su 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra cui carne di maiale e frutta, per totali 3 miliardi di dollari, in risposta alla "mossa protezionistica" decisa dal presidente Donald Trump su su acciaio e alluminio: lo riporta una nota del ministero del Commercio, in cui si sollecita Washington "a revocare le misure protettive che violano le regole del Wto" e a "riportare i rapporti bilaterali ...

LAVORI IN CORSO. Donald Trump - Jean Reno - James Wan - Guido Chiesa - Captain Marvel : Tra i titoli più venduti negli USA, registrando record editoriali in tutto il mondo, l'opera di Wolff ha fatto ulteriormente tremare le pareti della Casa Bianca nel già fragile governo Trump, ...

Donald Trump contro Amazon - ecco il perchè : Amazon ha ceduto il 7,4% del mercato azionario mercoledì 28 marzo o circa $ 50 miliardi di perdite a seguito di una presunta dichiarazione del presidente degli Stati Uniti presa in consegna dal sito web Axios. Vuole far frenare Amazon negli Stati Uniti per difendere le piccole imprese. Le scuse della Casa Bianca non sono state sufficienti per fermare la caduta dell'azione. Donald trump ha avuto a che fare con Jeff Bezos sulla linea del fuoco, ...