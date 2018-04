Don Matteo 11 | le anticipazioni della tredicesima puntata

Don Matteo 12 ci sarà? Terence Hill e Nino Frassica : “La decisione finale spetta alla Rai” : Mancano pochi episodi al termine dell'undicesima stagione, e il pubblico è ansioso di scoprire se Don Matteo 12 ci sarà. Le puntate, attualmente in onda su Rai1, non hanno deluso le aspettative e il pubblico ha seguito con passione il nuovo capitolo della fiction, nonostante il pesante addio di Simone Montedoro e l'arrivo di nuovi personaggi che hanno saputo animare la storia. Merito di gran parte del successo va sicuramente ai due capitani ...

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 12 aprile : stavolta Don Matteo è in pericolo : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 12 aprile alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi, sempre con Spoleto a fare da sfondo. Allo stesso tempo, ogni episodio ...

Ascolti tv 9 aprile/ Don Matteo vince la guerra degli ascolti con L'Isola dei Famosi - boom di Storie Italiane : Settimane di fuga e alla fine L'Isola dei Famosi 2018 e Don Matteo 11 avrebbero potuto convivere alla luce degli ascolti del 9 aprile. boom di Storie Italiane con la saga dei Carrisi(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Don Matteo 11 - anticipazioni puntata 5 aprile : Cecchini s’improvvisa ciclista : Dopo i primi dieci episodi (i cui ascolti restano strepitosi di settimana in settimana, segnando ogni volta un grande successo), giovedì 5 aprile alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie sulle peripezie del sacerdote interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei personaggi – sempre con Spoleto a fare da sfondo – così come, allo stesso tempo, ogni ...

Don Matteo 12 ci sarà? Parlano Terence Hill e Nino Frassica : Terence Hill e Nino Frassica svelano il futuro di Don Matteo Giovedì 19 aprile andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo 11. La fiction di Raiuno, ancora una volta, non ha deluso le aspettative e ha fatto registrare ascolti record alla rete ammiraglia Rai. Don Matteo 12 ci sarà? Terence Hill, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Lo spero, anche perchè mi è rimasto il rimpianto di non aver avuto più ...

Il gran finale dell’undicesima stagione di Don Matteo : Cresce l’attesa tra i milioni di fans di Don Matteo. Tutto è pronto per il gran finale dell’undicesima stagione del

Analisi Auditel : Don Matteo fra Anche se è amore non si vede e The Voice : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre attorno al 25% di share, con la curva del Tg5 attorno al 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 7%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Soliti ignoti che tocca il 25% di share, con la curva di Striscia la notizia sotto. Prima serata con la curva blu di Don Matteo al comando ...

Ascolti tv - Don Matteo stravince su tutti : Il programma più visto della prima serata di ieri è stata la puntata della fiction Don Matteo 11, dal titolo “Premonizioni”, che ha conquistato 6.314.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 il film Anche se è amore non si vede ha raccolto davanti al video 2.324.000 spettatori pari al 9.83% di share. Don Matteo 11, la new entry Maria Chiara Giannetta sul set della fiction con Terence Hill ...

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni tredicesima puntata del 12 aprile 2018 : Tutto tornerà alla normalità con la tredicesima puntata di Don Matteo 11? Le anticipazioni per giovedì 12 aprile 2018 tranquillizzano i fan, che si sono dovuti accontentare di vedere un solo episodio della fiction per due settimane: l'undicesima e la dodicesima puntata, infatti, sono andate in onda per un'oretta soltanto, questo per garantire gli ascolti e il successo di Don Matteo 11 per una settimana in più. Almeno così pare. Se tutto dovesse ...

Ascolti TV | Giovedì 5 aprile 2018. Don Matteo 24.4% - Anche se è amore non si vede 9.8% : Don Matteo 11 Su Rai1 Don Matteo 11 ha conquistato 6.314.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale 5 Anche se è amore non si vede ha raccolto davanti al video 2.324.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Fast & Furious 6 ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 The Walk ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Don Matteo 11 - penultima puntata : Anna si dichiara a Marco? : Anticipazioni Don Matteo 11, puntata 12 aprile: la scelta di Anna Olivieri La vita sentimentale di Anna Olivieri continuerà a traballare nella prossima puntata di Don Matteo 11. Il nuovo Capitano dei Carabinieri di Spoleto è entrata nella soap della Lux Vide in punta dei piedi per tirare fuori, nel corso delle puntate, un temperamento forte, tanto da sostenere in più occasioni le persone a lei vicine, conquistando gradualmente il maresciallo ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs The Voice of Italy | Dati auditel 5 aprile 2018 : Dati auditel di ieri, 5 aprile 2018: Don Matteo vs The Voice vs Anche se è amore non si vede Serata estremamente ricca quella di ieri sera per i nove principali palinsesti del digitale terrestre. Le offerte televisive, infatti, son state molteplici ed anche di tutto rispetto. A vincere la serata, come al solito, è Don Matteo. Contro il prete investigatore c’è poco da fare, vince sempre lui. Vediamo come si piazzano in termini di Ascolti tv ...

Don Matteo - Flavio Insinna e Simone Montedoro di nuovo Capitani per la reunion a Porta a Porta (Video) : Per una sera, il miracolo l'ha fatto Bruno Vespa. Grazie a Porta a Porta il pubblico ha potuto assistere ad una reunion tra le più inaspettate della fiction italiana, ovvero quella del cast storico di Don Matteo. Lo studio del talk show di Raiuno, infatti, ha visto Flavio Insinna e Simone Montedoro indossare nuovamente la divisa da Capitano dei Carabinieri, affiancandoli a Maria Chiara Giannetta (l'attuale Capitano Anna Olivieri, presente ...