Disastro al Tg della Rai La gaffe è epica La giornalista lancia il servizio ma il

La vendetta della Celentano contro Valentina - al serale una coreografia impossibile per un “bel Disastro” : La maestra di classico Alessandra Celentano contro Valentina ad Amici di Maria De Filippi. La docente crede che la concorrente non sia pronta per il programma, né ovviamente per il serale alle porte. La maestra Celentano contro Valentina, sin dal primo momento ha sostenuto la sua scarsa preparazione e ha votato contro la sua ammissione alla fase serale di Amici di Maria De Filippi. C'erano, a suo avviso, ben altri ballerini - molto più ...

John Harrison - chi è l'inventore del cronometro marino/ I Disastrosi incidenti prima della trovata : Più di trecento anni fa nacque l'inventore del cronometro marino, John Harrison. Andiamo a scoprire chi era e per quale motivo è diventato tanto famoso.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:10:00 GMT)

NBA - risultati della notte : Disastro Minnesota - sconfitta interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

PAGELLE / Milan Arsenal (0-2) : Disastroso Calabria. I voti della partita (Europa League ottavi) : Le PAGELLE di Milan Arsenal (0-2): i voti della partita di Europa League. I rossoneri affondano nell'andata degli ottavi, decidono i gol di Mkhitaryan e Ramsey nel primo tempo(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:22:00 GMT)

Roma - Disastro buche : l'assessore Gatta è in bilico - salta il capo della Manutenzione : 'Per caso ci sono ancora sacchi di asfalto freddo? C'è un mio amico che vorrebbe riparare qualche buca gratis...', domanda Margherita Gatta nella chat dei lavori pubblici del M5S Romano. E la trovata ...

Il Disastro della Roma - il capolavoro di Gattuso : Roma - Il calcio è davvero uno spettacolo, ormai senza confini. E' stata una domenica pazzesca non solo per i tifosi inglesi, con il Manchester di Mourinho che ha battuto in rimonta il Chelsea di ...

Pessima Inter - il Disastro continua : il Crotone gioca alla grande a San Siro - ennesimo crollo della truppa-Spalletti : 1/11 Spada/LaPresse ...

Highlights Formula E ePrix Santiago del Cile - la cronaca della gara giro per giro. Il trionfo di Vergne - il Disastro Di Grassi : Ennesima delusione per l'ex campione del Mondo FE , già costretto a partire in tredicesima posizione nella griglia per via di una penalità, in questa travagliata stagione, in cui si ritrova ...

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo 'Disastro' della Commissione d'inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale.

BANCHE E POLITICA/ L'ultimo "Disastro" della Commissione d'inchiesta parlamentare : La Commissione d'inchiesta parlamentare sulle BANCHE ha concluso ieri i suoi lavori votando il testo della relazione finale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 08:41:00 GMT)FLAT TAX/ Le "toppate fiscali" di Padoan e Gutgeld, di F. AccinelliCAOS EMA/ La speranza e le illusioni dell'Italia sull'Agenzia Ue del farmaco, di S. Luciano