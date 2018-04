Diritti sport | ispezioni Antitrust Ue su possibile cartello

Fox - raid Antitrust Ue in sede Londra - focus su Diritti sport : New York, 11 apr. , askanews, L'ufficio londinese di una divisione dell'americana 21st Century Fox è stato perquisito ieri dagli inquirenti della Commissione Ue insieme a quelli di una serie di altri ...

Diritti Tv Serie A - palla alle emittenti : anche beIN Sports potrebbe inserirsi : Ora che il bando è stato pubblicato i broadcaster si preparano a presentare le offerte, ma restano diverse incognite. anche beIN Sports potenzialmente interessato. L'articolo Diritti Tv Serie A, palla alle emittenti: anche beIN Sports potrebbe inserirsi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

UFFICIALE : istituito il fondo maternità per le atlete! Più Diritti per le sportive dilettanti - una tutela dallo Stato : Ora è UFFICIALE: è Stato istituito il fondo maternità per le atlete. La firma del ministro dell’economia Pier Carlo Padoan sul decreto ha aperto una frontiera nello sport femminile del nostro Paese. Si tratta di un vero e proprio passo in avanti, un autentico sostegno per le sportive, considerate dilettanti dalla legge e quindi senza alcun diritto. Il fondo (tre milioni di euro per il primo anno) permetterà alle atlete di affrontare la ...

PSG - accordo con Desports per lo sfruttamento dei propri Diritti commerciali in Cina : Il club parigino ha siglato un'intesa con la società di marketing che dovrebbe portare diversi milioni di euro, utili per il rispetto del Financial Fair Play. L'articolo PSG, accordo con Desports per lo sfruttamento dei propri diritti commerciali in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sciopero generale "per i Diritti delle donne" : a rischio trasporti - treni - aerei e scuole : Sciopero generale l'8 marzo, a rischio traporti locali, treni, aerei e scuole per la serrata di 24 ore indetta per i comparti pubblici e privati dai sindacati Usb e Usi. Nessuno Sciopero invece per i taxi. I...

agli spagnoli i Diritti tv del calcio e cairo gongola - per gli spot - - Sport : Giorgio Gandola per la Verità diritti e rovesci. Il calcio italiano vale oltre un miliardo, ma gli unici disposti a pagarlo un simile prezzo sono gli spagnoli. È questa la sintesi della decisione choc ...