DIETRO LE CONSULTAZIONI Il Colle cucina a fuoco lento M5s e centrodestra

ilsussidiario

(Di mercoledì 11 aprile 2018) La vera posta in gioco è l'opposizione. Chi tra M5s e Lega resterà fuori dal governo si garantirà il prossimo successo elettorale. Più del tempo ora serve tranquillità. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Sansonetti: Salvini non vede l'ora di governare con Di Maio, int. a P. SansonettiLE QUINTE/ La mossa di Salvini che getta Di Maio in braccio a Renzi, di A. Fanna