ideegreen

: Diagrammi di flusso: esercizi e programma: Diagrammi di flusso, un modo di rappresentare dei processi… - naturaeambiente : Diagrammi di flusso: esercizi e programma: Diagrammi di flusso, un modo di rappresentare dei processi… - MagicaCarlos : 'Quando faremo il VPA, quando faremo i diagrammi di flusso....' Scusa? Sorry? No entendí Tu me fais peur - ABarbotz : Fate dei diagrammi di flusso per Mara #isola -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)di, un modo di rappresentare dei processi ma anche un modo di ragionare, io la chiamerei quasi una forma mentis che spesso aiuta a non perdere tempo ed energie. Anche chi non si occupa direttamente di informatica, quindi, può cogliere l’occasione per imparare uno strumento importante ed efficace per organizzare le idee, le proprie e, molto spesso, anche quelle altrui. (altro…)diIdee Green.