DIABETE | AGHI ADDIO Il cerotto al polso che misura i livelli di glicemia senza punture

DIABETE - addio aghi : arriva il cerotto per misurare la glicemia : misurare il Diabete non sarà mai stato così semplice: addio aghi, benvenuto cerotto. Esso si applica sulla pelle e agisce prelevando lo zucchero presente nei fluidi sottocutanei per poi misurarlo. Risulta molto accurato in quanto lo rileva ogni 10-15 minuti, Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione nella gestione quotidiana del Diabete per i moltissimi pazienti che ne sono affetti. Lo studio, condotto presso la britannica University of ...