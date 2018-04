Diabete | addio aghi | arriva il cerotto per misurare la glicemia

meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 aprile 2018)ilnon sarà mai stato così semplice:, benvenuto. Esso si applica sulla pelle e agisce prelevando lo zucchero presente nei fluidi sottocutanei per poi misurarlo. Risulta molto accurato in quanto lo rileva ogni 10-15 minuti, Si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione nella gestione quotidiana delper i moltissimi pazienti che ne sono affetti. Lo studio, condotto presso la britannica University of Bath da Richard Guy del Dipartimento di Farmacia e Farmacologia, è stato presentato in un lavoro oggi sulla rivista Nature Nanotechnology. Ilè è una malattia metabolica conseguente a un calo di attività dell’insulina, un ormone prodotto dalle cellule beta delle isole di Langerhans del pancreas. In pratica l’organismo non è più in grado di controllare, da solo, la, ossia la concentrazione degli zuccheri nel sangue, che ...