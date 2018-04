Di Maio guarda al Pd che resta diviso Domani consultazioni in diretta su la7

Di Maio non forza sul Pd per non “bruciare” Martina. Ma a Ivrea si continua a guardare alla Lega : A Ivrea l'applausometro premia il centrodestra e boccia l'opzione sinistra. Non c'è partita fra Diego Fusaro e Moni Ovadia, i due ospiti più attesi e chiacchierati di Sum, la kermesse dell'associazione intitolata a Gianroberto Casaleggio. Pienone di battimani per lo studioso di filosofia dalle idee destrorse, quando parla di immigrazione e smonta le politiche giuslavoriste della socialdemocrazia. Non freddezza, ma sicuramente ...

Governo : al via le consultazioni - Di Maio guarda a Lega o Pd - DIRETTA : Un contratto di Governo, alla tedesca: è la proposta che Luigi Di Maio ha lanciato ieri, alla vigilia del primo giorno di consultazioni al Quirinale. Destinatari dell'invito al dialogo sono come "...

Di Maio in pressing per il governo : M5S guarda al Pd per stanare la Lega : Di Maio insiste per avere l'incarico e arrivare a palazzo Chigi ma senza i voti di FI. Salvini non esclude di riceverlo per se stesso, anche se alla fine potrebbe rinunciare a palazzo Chigi...

Primo round a Di Maio e Salvini. Rebus premiership - già si guarda a Mattarella : Di Maio e Salvini hanno ottenuto il risultato di piazzare l’azzurra Elisabetta Alberti Casellati al Senato e il pentastellato Roberto Fico alla Camera. E sono riusciti nell’impresa di tenere compatti i gruppi in Parlamento. Ora serpeggia la suggestione di sostenere dall’esterno un governo con un premier scelto da Mattarella e ministri non organici ai partiti...

Martina : no all'Aventino. Di Maio : intesa Camere non riguarda governo - : Il segretario reggente del Pd: "governo M5S-Lega pericoloso. Non ci tireremo indietro dal confronto. Contrattaccheremo e organizzeremo un'alternativa". Il leader pentastellato ribadisce che il ...

Di Maio : 'Intesa su Camere non riguarda governo' : "In questi giorni in Parlamento siamo impegnati su un importante dialogo con tutte le forze politiche per assicurare alle due Camere, dei presidenti all'altezza di questo ruolo". Lo ha detto a Bologna ...

M5S. Di Maio : intese su presidenti camere non riguardano governo : Il candidato premier dei 5 Stelle spiega: "La mia presenza qui è prima di tutto per sostenere una delle grandi eccellenze a livello mondiale che abbiamo, un punto di riferimento come Cosmoprof. Ma anche per stare vicino al popolo delle partite Iva, a coloro che sono piccoli imprenditori italiani ma che rappresentano eccellenze nel mondo per la loro arte"

Quale Governo - Travaglio : “A chi deve guardare Di Maio? Il programma M5s prevede misure tipicamente di sinistra” : “Comporre un Governo è cosa difficile, probabilmente toccherà a Di Maio fare qualcosa”. Così è stata introdotta la diretta organizzata da Loft con Marco Travaglio, Peter Gomez e Antonio Padellaro sul futuro politico del nostro paese. “A chi si dovrebbe rivolgere il M5s? Grillo ha sempre guardato al centrosinistra – spiega il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio -. Poi sono stati abili a dipingersi come né di ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Gli altri partiti vogliono il voto? Non ci spaventano” : “L’elezione dei presidenti delle Camere non riguarda le dinamiche del governo”. “Noi non contempliamo ipotesi di governo istituzionale o di tutti”. “Nuove elezioni non ci spaventano”. “Gli italiani hanno votato un programma che non è mai stato estremista”. Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 stelle, ha scelto di tenere una conferenza stampa nella sede della stampa estera e ha toccato alcuni ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Governo - Di Maio ci riprova : “Disposti a un confronto - i cittadini ci guardano”. E cita il presidente della Cei e De Gasperi : cita il presidente della Cei e Alcide De Gasperi, ma dice di voler “far nascere il primo Governo della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini“. Luigi Di Maio, capo politico e candidato presidente dei Cinquestelle, insiste e lancia un nuovo appello alle altre forze politiche per un confronto che produca una collaborazione in Parlamento e la formazione di un esecutivo. Riprendendo le parole del presidente dei vescovi italiani, ...