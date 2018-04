Di Maio | “Dopo 24 anni | è ora che Berlusconi lasci spazio ai giovani”

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco il nostro primo decreto : via vitalizi - stipendi dei parlamentari e sprechi” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...