Di Maio | “Da Pd risposte non giuste | così non ci sto Berlusconi faccia partire governo

Di Maio : “Da Arcore non può partire alcun cambiamento - ma solo un governo-ammucchiata. Non è il nostro obiettivo” : “Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento”. Non è da lì che può scaturire “un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste”. Lo ha detto il capo politico M5s Luigi Di Maio a margine di un’iniziativa del Movimento per le Regionali della Valle D’Aosta del 20 maggio L'articolo Di Maio: ...