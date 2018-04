Di Maio a Porta a Porta | Passi avanti verso un accordo di Governo

Una telefonata riporta la pace tra Salvini e Di Maio : 'Il Parlamento sia subito operativo' : Torna il sereno nei rapporti tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al di là delle schermaglie dialettiche, infatti, l'asse tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle, nato sull'elezione dei presidenti delle ...

Più lontana l'intesa Lega-M5s. Di Maio chiude la porta ad un governo con il Centrodestra mentre apre al Pd : Inviti e ripicche tra i due leader, con Salvini che tenta l'avvicinamento: 'basta vertici, abbiamo il 51% di possibilità di fare un governo Centrodestra-5Stelle. Il candidato premier del Movimento, ...

Di Maio scopre l'importanza del Molise : L'ombelico politico in questa fase si chiama Molise, periferia della politica italiana divenuta improvvisamente centrale. Da un palco montato in piazza del Duomo a Termoli, davanti a duecento persone e con un leggero vento primaverile che soffia dal mare, Luigi Di Maio inizia la campagna: "Sarà la prima Regione in assoluto con un nostro presidente, Andrea Greco. Vinciamo e torno qui da premier".È in questa Regione del centro Italia ...

Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni : Pensiero della domenica guardando Genova dall'alto. Gli italiani che sono andati a votare si aspettano dalla politica risposte chiare su tanti problemi: occupazione, sicurezza, immigrazione, sviluppo. I partiti devono dire chiaramente se sono in grado di dare queste risposte. Quindi:- Di Maio la smetta di comportarsi come se avesse vinto le elezioni. È arrivato secondo. Oggi deve dire se il Movimento 5 Stelle è disposto a scendere ...

Luigi Bisignani 'Di Maio con suo atteggiamento da 'Mister no' sta riportando Berlusconi protagonista' : Appena pochi giorni fa sembrava spacciato, Silvio Berlusconi. Spacciato, fuori dai giochi. Invece, nelle ultime ore, è tornato prepotentemente alla ribalta. Merito, secondo Luigi Bisignani , ...

Governo - porta in faccia Pd a Di Maio Il Pd smentisce e delude Repubblica : Nessuna trattativa. Il Pd non lascia margini di speranza a Luigi Di Maio. "Non abbiamo cambiato idea ne' posizione, rispetto a M5S e consultazioni. Non esiste ne' si sta ragionando su alcuna svolta nella trattativa con i 5 Stelle a differenza di quanto riportato da La Repubblica oggi", dice il renzianissimo sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi. "La nostra posizione è e ...

Governo - Mattarella sfida Di Maio e il M5S : 'Portatemi una coalizione' : 'Non c'è nessuna intesa, serve tempo'. Sergio Mattarella, al termine del primo giro di consultazioni, dopo aver visto Luigi Di Maio e Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Martina, fissa il ...

Salvini : «I veti portano alle elezioni». Di Maio : ora incontri con Lega e Pd : Le consultazioni di governo, pronte ad entrare nel clou, sembrano già a un punto morto. Colpa dei veti incrociati e delle prese di posizione dei singoli partiti. «È meglio...

Governo - Di Maio : “Contratto sui temi. Nessun inciucio - ma impegno”. Lega : “Politica veti porta a voto”. Pd : “Teatrino” : Un contratto di Governo come quello tedesco: che sia scritto nero su bianco, che affronti i “temi” senza “inciuci, accordi o alleanze” e che sia sottoscritto dalle forze politiche che accettano “l’impegno“. Alla vigilia della salita al Colle per le consultazioni con Sergio Mattarella, Luigi Di Maio rilancia la proposta rivolta in primis al Partito democratico e poi alla Lega, ma senza Silvio Berlusconi. ...

'Di Maio premier per forza? Così salta tutto'. Cosa ha detto Salvini a Porta a porta : 'Se vado verso un sistema pensionistico totalmente contributivo, deve valere anche per la politica e lo faccio anche retroattivamente. Non è possibile che ci siano deputati o senatori che lo hanno ...