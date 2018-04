: Alessandro Di Battista: 'Silvio Berlusconi è il male assoluto' - HuffPostItalia : Alessandro Di Battista: 'Silvio Berlusconi è il male assoluto' - Agenzia_Ansa : M5s, Di Battista: 'Berlusconi male assoluto, ostacolo a legalità' - roberto_lamela : RT @Michele_Anzaldi: Di Battista: 'Berlusconi male assoluto'. Ma non ha problemi a incassare i soldi di Berlusconi per suoi libri e farne i… -

"Considero da 25 annie ancor più il "smo" con tutte le sue manifestazioni successive (il renzismo ne è una delle tante), ildel nostro paese". Così Di, M5S, in un post su Facebook. "Fino a che lui, da una villa in Sardegna o da un palazzo romano, potrà porre veti o ricattare altre forza politiche quelle leggi che creerebbero giustizia sociale, lavoro e legalità non vedranno mai luce", scrive.(Di mercoledì 11 aprile 2018)