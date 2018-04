Di Battista | ' Berlusconi è il male assoluto | ostacolo alla legalità'

M5s - Di Battista : 'Berlusconi male assoluto - ostacolo a legalità' : "Io considero da 25 anni Berlusconi e ancor di più il "berlusconismo" con tutte le sue manifestazioni successive , il renzismo ne è una delle tante, il male assoluto del nostro Paese. Perché fino a ...

Casellati - Di Battista : “Definiva ‘golpe’ decadenza di Berlusconi da senatore? Che m’interessa - è schiaffo a Renzusconi” : La Berlusconiana della prima ora Alberti Casellati eletta al Senato con i voti del M5S? Non è un problema per l’ex deputato Alessandro Di Battista, avvicinato dai cronisti all’esterno di Montecitorio: “Gridava al golpe per la decadenza di Berlusconi al Senato? E che mi interessa”, risponde, per poi condividere la sua riflessione “da cittadino”: “Per me è un nuovo schiaffo al sistema Renzusconi“. ...

DI Battista SBAGLIA SEGGIO - ELEZIONI 2018/ Video : la gaffe di Bersani e la femen nel seggio di Berlusconi : Gara tra leader politici alla gaffe più imbarazzante: Bersani vota senza togliere il tagliando antifrode, Di BATTISTA SBAGLIA seggio e Berlusconi alle prese con una donna a seno nudo(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Elezioni - sul palco M5S Casaleggio - Grillo e Di Battista : “Votare il Pd è votare Berlusconi”.”Partiti sciolti come diarrea” : Grillo, Fico, Di Battista, Davide Casaleggio. Insieme con Luigi Di Maio, per la chiusura della campagna elettorale del M5S a Roma a Piazza del Popolo, c’erano tutti i big pentastellati. “votare il Pd è come votare Berlusconi”, ha attaccato nel suo “ultimo discorso da deputato, per ora” Alessandro Di Battista, scagliandosi contro il partito di Renzi. Per poi lanciare l’ultimo appello: “Dobbiamo fare un ...

Elezioni - Di Battista : “Fioravanti ministro M5S. Quel rosicone di Berlusconi dirà che nuota meglio di lui” : “L’olimpionico Domenico Fioravanti è il ministro dello sport nel governo dei cinque stelle“. Lo ho annunciato Alessandro Di Battista nel corso dell’evento “Sport e legalità” per presentare il programma dello sport del M5S. “I nostri ministri incompetenti? Berlusconi oltre che rosicone, io dico sempre che non ci sta più con la testa, da domani dirà che Fioravanti non nuotava bene e che lui fa le vasche meglio”. ...

Berlusconi : M5s usano linguaggio di odio - Di Battista in primis : Lo ha detto Silvio Berlusconi all'Ance ribadendo che il suo ritorno in politica è dovuto alla volontà di impedire che i cinque …

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...

Di Battista : Berlusconi tolto dal cellofan - crede di stare nel '94 : ... così Alessandro Di Battista, ospite a diMartedì su La7, ha replicato a una domanda sulle parole dell'ex assessore a Roma Colomba secondo il quale Beppe Grillo vuole un'economia italiana "come il ...