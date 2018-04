Detroit Become Human | un video ci spiega come le nostre scelte influenzeranno la storia

Detroit Become Human ci mostra i protagonisti con un’intervista al cast : Le potenzialità di Detroit Become Human, il nuovo gioco di David Cage sviluppato dalla Quantic Dream, sono notevoli. Il gioco, che sarà un'avventura grafica interattiva interamente focalizzata sulla narrazione, uscirà nel corso del mese di maggio: un nuovo video, pubblicato da Sony nelle ultime ore, ci permette di familiarizzare con i protagonisti attraverso un'intervista effettuata al cast della nuova esclusiva PlayStation 4. Jesse ...

Detroit : Become Human girerà in 4K su PS4 Pro grazie al checkerboard rendering : Manca sempre meno all'uscita di Detroit: Become Human, il nuovo titolo del team parigino Quantic Dream in arrivo il prossimo 25 maggio in esclusiva su PS4. Ronan Marchalot, Lead Engine Programmer dello studio, ha potuto partecipare a un panel nell'ambito della GDC 2018 e ha svelato per l'occasione i dettagli tecnici del gioco, sia per la versione PS4 Pro che per la versione PS4 base.Come riporta Wccftech, su PS4 Pro Detroit girerà in 4K (2160p) ...

Valanga di immagini per Detroit Become Human al 1 aprile - dettagli sulle tecnologie presenti : Manca ormai relativamente poco all'uscita di Detroit Become Human, l'attesissimo nuovo lavoro dei ragazzi di Quantic Dream. Dopo veri e propri capolavori che trascendono il genere dei videogame, andando a insidiare la posizione delle pellicole cinematografiche, gli sviluppatori si apprestano a tornare sulla scena con quello che a tutti gli effetti si preannunciava fin dalle prime battute come un vero e proprio capolavoro. Il merito va ovviamente ...

Detroit : Become Human dice sì a 4K - TAA e luci volumetrice su PS4 Pro : Il gioco verrà lanciato a maggio in tutto il mondo e oggi si è venuti a conoscenza di alcune specifiche teniche circa le prestazioni del titolo su PS4 Pro . Questi verrà infatti verrà eseguito a ...

Detroit : Become Human - Sony pubblica tre interviste con il cast : Quest'oggi l'account YouTube di PlayStation Europe ha pubblicato tre interessanti video approfondimento, nei quali potremo avere uno sguardo più ravvicinato sui alcuni personaggi del venturo Detroit: Become Human.Come riporta Playstationlifestyle, i video non sono altro che brevi interviste con tre diversi componenti del casti del gioco: avremo dunque Valorie Curry (Kara), Jesse Williams (Markus) e Bryan Dechart (Connor) i quali discorrono su ...

Detroit Become Human : tre nuovi trailer dedicati a Connor - Markus e Kara : Oggi, Sony Interactive Entertainment e Quantic Dream, hanno rilasciato tre nuovi trailer per il loro atteso gioco di avventura narrativa Detroit: Become Human che ci permettono di dare un nuovo sguardo ai personaggi di Connor, Markus e Kara.Un post sul blog ufficiale di PlayStation fornisce anche profili completi per ognuno di essi, dandoci una visione migliore dei personaggi con i quali giocheremo presto.Connor - RK800Read more…

Svelati nuovi attori per Detroit Become Human - Quantic Dream annuncia nuovi personaggi : Pochi giorni dopo l'annuncio ufficiale per la data di uscita - fissata per il 25 maggio 2018 - Sony ha annunciato nuovi personaggi e attori per Detroit Become Human, il nuovo gioco di David Cage targato Quantic Dream (i creatori di Heavy Rain e Beyond Due Anime). Vediamo quali saranno i comprimari e quali volti li interpreteranno. L'annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale Twitter di Detroit Become Human, che ha svelato tre nuovi attori ...

Annunciati tre nuovi attori per Detroit : Become Human : Dopo l'annuncio della data di uscita di Detroit: Become Human, ecco che Quantic Dream continua a condividere interessanti informazioni sull'esclusiva PS4 annunciando nuovi noti attori che fanno parte dell'ambizioso progetto.Come segnala Dualshockers, l'annuncio è stato fatto tramite l'account ufficiale Twitter del gioco, dove sono stati svelati tre nuovi attori in totale. Il primo di questi tre è Clancy Brown, noto per la recitazione vocale in ...

Nuovo trailer Detroit Become Human - il nuovo gioco di David Cage in uscita a maggio : Seguendo l'annuncio roboante di ieri, relativo alla data di uscita ufficiale di Detroit Become Human, attesa esclusiva PlayStation 4 targata Quantic Dream e creata da David Cage, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo e interessante trailer dedicato al gioco. Il trailer non è ancora stato pubblicato sul canale You Tube ufficiale di PlayStation, ma compare soltanto sul PlayStation Store europeo accessibile dalla vostra PS4: ...

Nuovo trailer per Detroit Become Human : Nella giornata di ieri è arrivata una notizia molto importante e attesa, ovvero la data di lancio di Detroit Become Human, l'esclusiva PS4 che approderà sulle console Sony il prossimo 25 maggio 2018.In seguito all'annuncio, l'ambizioso progetto targato Quantic Dream torna a mostrarsi nel Nuovo trailer rilasciato da Sony Interactive Entertainment.Nel video riportato da Dualshockers compaiono i protagonisti di Detroit Become Human, Kara, Connor e ...

Detroit : Become Human ha una data d'uscita ufficiale : Quantic Dream e Sony Interactive Entertainment hanno appena annunciato la data d'uscita ufficiale di Detroit: Become Human, l'atteso nuovo titolo dello studio fondato da David Cage e che sarà disponibile in esclusiva per PS4 a partire dal 25 maggio 2018."Siamo orgogliosi di annunciare che Detroit: Become Human ha una data di uscita ufficiale" recita un comunicato apparso sul blog PlayStation. "Finalmente avrai la possibilità di mettere le mani ...