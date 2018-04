Delrio | con M5s distanze incolmabili

Governo - Delrio : “Non ci sono condizioni per fare intese”. Orlando : “Vero ma bisogna evitare saldatura M5S e Lega” : La riunione dei gruppi parlamentari del Pd termina con la novità delle parole di Dario Franceschini ma il segretario reggente dem, Maurizio Martina ribadisce la linea di un Pd all’opposizione: “Noi discutiamo nella pluralità ed andiamo avanti con l’impostazione che ci siamo dati, impostazione che abbiamo riconfermato in questi giorni ed in queste ore. Chiaro che noi siamo preoccupati del quadro in cui i nostri avversari possano ...

Delrio conferma linea Pd : "Non incontriamo i 5 stelle" : Il nuovo no del Pd a un incontro con il Movimento 5 stelle arriva attraverso Graziano Delrio, ministro delle infrastrutture uscente. "Io non voglio che la politica italiana torni trasformista - ha spiegato Delrio - Non incontriamo i Cinquestelle: primo perché ci sono le consultazioni, secondo perché Di Maio non ha un incarico dal Presidente Mattarella, ...

Graziano Delrio - la trattativa con tutta la calma del mondo : 'Vedrete che fra un mese il Pd ci sarà' : Il Paese è allo sbando, le consultazioni al Quirinale non hanno prodotto nulla di buono, i Parlamentari intascano il loro primo stipendio, nonostante l'attività di Camera e Senato debba ancora ...

Delrio : no a un governo Pd-M5s - anche con passo indietro Di Maio : Roma, 9 apr. , askanews, Un governo Pd-M5s non immaginabile, nemmeno se Luigi Di Maio dovesse fare un passo indietro e accettare un altro premier. Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera Graziano ...

Pd : Delrio - io a favore del congresso : ANSA, - ROMA, 6 APR - "Non mi interessa chi si candida alla segreteria mi interessa cosa proponiamo al Paese". Graziano Delrio, parlando a Radio Anch'io, su Radio1, parla del Pd precisando che il ...

RIFORMA PENSIONI/ Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Delrio contro M5s e Lega sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Pd - Delrio : con M5S e Lega distanze sostanziali - non sarò segretario : "Le distanze programmatiche tra noi del Pd, Lega e M5s sono sostanziali su molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito democratico, Graziano Delrio, dicendosi pronto al dialogo con i due vincitori, ma sulle riforme e non sulle poltrone. Per quanto riguarda invece la segreteria dem, Delrio scioglie le riserve e annuncia che non si candiderà "per ragioni familiari".

Pd - Delrio : con M5S e Lega distanze sostanziali - non sarò segretario : "Le distanze programmatiche tra noi del Pd, Lega e M5s sono sostanziali su molti temi. Non è questione di renziani o non renziani, ma di contenuti". Lo afferma il capogruppo alla Camera del Partito ...

Delrio : "Opposizione - confronto sul come" : 13.07 "Non si è aperta nessuna discussione sulla linea dell'opposizione,ma su come svolgerla". Così il capogruppo Pd alla Camera Delrio. Per le presidenze delle Camere "si è partiti con il piede sbagliato. Centrodestra e M5S non hanno tenuto conto della volontà popolare". "Ascolteremo il capo dello Stato.Ma non faremo accordi o accordicchi e non siamo interessati a poltrone", dice il vicepresidente della Camera Rosato.Orlando,della minoranza ...

Pd - Delrio : 'Non sono disponibile a fare il segretario'. Orlando : 'Dialogo con M5s doveroso' : Dibattito interno al partito democratico sulla posizione da tenere durante le consultazioni. Mentre per Delrio 'la linea all'opposizione non è nemmeno in discussione' Andrea Orlando commenta: 'dire '...

Pressare la Lega guardando al Pd (e a Delrio...). Domani al via le consultazioni M5s : Giovedì di Pasqua, Montecitorio, palazzo dei gruppi parlamentari, singole deLegazioni che si avvicendano. Sono questi il quando e il come dell'ennesima girandola di pre-consultazioni promosse dal Movimento 5 stelle. Un calendario ancora tutto da fissare, ma che ha già anche un "chi". Saranno infatti i capigruppo dei vari partiti, da ieri eletti anche formalmente, a guardarsi occhi negli occhi e a provare a dirimere una matassa ...

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:32:00 GMT)

Pd - eletti capigruppo. Martina : “Delrio-Marcucci? Niente conta - abbiamo fatto scelte di squadra” : Saranno Graziano Delrio e Andrea Marcucci i capigruppo del Pd alla Camera e al Senato nella XVIII legislatura. Il secondo, in particolare, un renziano ortodosso sul quale le minoranze avevano già protestato. Ma Maurizio Martina, segretario reggente, ha spiegato: “abbiamo fatto scelte di squadra, qui alla Camera c’è stata unanimità”. “Quanto ha pesato la volontà di Renzi su Marcucci? Ma no…”, ha poi tagliato ...

Pd - Graziano Delrio e Andrea Marcucci capigruppo a Camera e Senato : una sconfitta a metà per Matteo Renzi : Matteo Renzi sconfitto...a metà. Quasi fatta per i capigruppo del Pd, che saranno Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato. Questa la proposta avanzata dal segretario reggente, Maurizio ...