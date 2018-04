romadailynews

: Davide ha sconfitto Golia. La Roma ne fa 3 al Barcellona e approda alle semifinali di… - romadailynews : Davide ha sconfitto Golia. La Roma ne fa 3 al Barcellona e approda alle semifinali di… - angeloastrei : Poco da dire. #Roma perfetta e una vittoria di tutto il calcio. Perché Davide ha sconfitto Golia. #UCL - eddymattei : FORZA ROMA !!! Davide ha sconfitto Golia ancora una volta -

(Di mercoledì 11 aprile 2018)– Come nelle favole, quando il bene trionfa sul male, la luce sul buio, il più debole sul più forte. Questa sera allo stadio Olimpico si è realizzato l’imponderabile. L’impossibile si è materializzato in possibile. Il reale ha sterzato sul surreale e laha rimontato 3 gol di svantaggio al. I giallorossi si sono qualificatidi Uefa Champions League superando in casa l’armanta blaugrana di Ernesto Valverde, sicura di venenire nella Capitale italiana a gestire il 4-1 maturato al Camp Nou. Nessuno, o quasi, avrebbe potuto immaginare un epilogo simile. Dzeko, De Rossi e Manolas firmano la serata che diventa di diritto la più importante a livello europeo del club di Trigoria. Sotto gli occhi del presidente James Pallotta i giallorossi si siedono a distanza di 34 anni al tavolo delle 4 regine d’Europa. Una partita perfetta ...