David Rossi Video Le Iene | moglie di un vertice dello Stato conferma festini

David Rossi - motivazioni dell’assoluzione della vedova e del cronista del Fatto : non dovevano neanche essere processati : La vedova di David Rossi, Antonella Tognazzi, e il giornalista del Fatto, Davide Vecchi non solo devono essere assolti ma non dovevano proprio essere processati. Il giudice Alessio Innocenti ha depositato le motivazioni per le quali il 15 gennaio scorso ha assolto con formula piena Vecchi e Tognazzi. Nelle 33 pagine più che spiegare i motivi della loro assoluta estraneità ai fatti, impartisce una lezione di diritto al magistrato Aldo Natalini ...

Indagò su Mps e la morte di David Rossi - lascia la Procura di Siena il pm Natalini : La Procura di Siena continua a perdere protagonisti di alcune delle maggiori inchieste italiane degli ultimi anni. Il pm Aldo Natalini va via verso nuova destinazione. In precedenza si era trasferito ...

David ROSSI/ Video - era la gola profonda in Mps del pm Natalini? Spunta un'intercettazione... (Quarto Grado) : DAVID ROSSI, il mistero sulla morte del manager Mps. Era la gola profonda in Mps del pm Natalini? Spunta un'intercettazione... La pubblica Quarto Grado nell'ultima puntata(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 15:42:00 GMT)

Caso David Rossi - la telefonata shock del magistrato (VIDEO) : Caso David Rossi – Un video shock è stato diffuso da Quarto Grado nella puntata del 6 aprile 2018, in cui il magistrato preposto alle indagini sul Caso di David Rossi fa pesanti affermazioni. L’audio riguarda una telefonata fatta dal funzionario Aldo Natalini ad un amico, in cui parla di una “gola profonda” presente fra i dipendenti dei Monti dei Paschi di Siena. Che si tratti proprio della vittima? Caso David Rossi, un ...

David Rossi - a Le Iene la figlia Carolina incontra l'escort dei festini a luci rosse Video : Il servizio di domenica 25 marzo delle Iene sulla morte di David Rossi , il capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato da una finestra della Banca cinque anni fa, è diventato un ...

Siena - indagine del Csm sui festini e la morte di David Rossi : Com'è morto David Rossi? Si tratta davvero di suicidio, come stabilito nel periodo successivo alla morte del capo ufficio stampa del Monte dei Paschi, o c'è dell'altro? Da diverso tempo la trasmissione Mediaset de 'Le Iene', con il giornalista Antonino Monteleone, si sta occupando del caso del capo ufficio stampa del Monte dei Paschi trovato morto sotto il suo ufficio. La notizia di queste ultime ore è che il Csm ha aperto un'indagine sui ...

David Rossi/ Mps - Le Iene ed ex sindaco Siena Piccini indagati. Carolina Orlandi : "Chi sa deve parlare" : David Rossi e Mps: Le Iene ed ex sindaco Siena Piccini indagati per diffamazione. Le ultime notizie, Carolina Orlandi: "Chi sa deve parlare".