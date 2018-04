Davanti alla polveriera siriana

Corona - lite Davanti alla discoteca - il legale : “E’ stato provocato” : Corona, lite davanti alla discoteca, il legale: “E’ stato provocato” Corona, lite davanti alla discoteca, il legale: “E’ stato provocato” Continua a leggere

Maxiprocesso No Tav - slitta sentenza definitiva. Attivisti Davanti alla Cassazione : “Il Tav non serve più. Avevamo ragione” : Un vizio di forma per uno degli imputati e la sentenza definitiva della Cassazione per il Maxiprocesso No Tav slitta per tutti di due settimane. Appuntamento al 27 aprile. La procura generale della Cassazione chiede la conferma delle sentenze di appello per gli imputati del maxi processo No Tav. Trentotto le persone condannate in secondo grado, il 17 novembre del 2016, per gli scontri in Val di Susa dell’estate del 2011, 35 gli imputati alla ...

No Tap - gli scontri nella notte a Melendugno. Oggi proteste Davanti alla questura di Lecce per l’attivista arrestato : Disordini nella notte del 10 aprile a Melendugno per il tentativo di blocco messo in atto dagli attivisti No Tap sulla strada provinciale 145 che collega Lecce a Melendugno, la via che i mezzi Tap percorrono per arrivare al cantiere del gasdotto. Uno degli attivisti, Savino Pellegrino, ritenuto responsabile di aver dato fuoco ad un cassonetto, è stato condotto in questura. L’arresto dell’attivista ha portato alle proteste da parte ...

Datagate - Zuckerberg si pente Davanti alla platea di Capitol Hill : ... la web agency londinese del miliardario Robert Mercer che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump e che potrebbe aver avuto accesso ai dati di 87 milioni di utenti in tutto il mondo. "...

Corona - rissa Davanti alla discoteca - il legale : 'E' stato provocato' : "E' stato provocato, non è partita da lui". Questo il commento del legale di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa , ospite nello studio di Mattino Cinque , in merito alla rissa sfiorata dal suo assistito ...

“Lì dentro…”. Prova del cuoco… ‘bollente’. Imbarazzo in diretta per Antonella Clerici che impallidisce Davanti alla confessione hot della sua concorrente. Senza peli sulla lingua - è il caso di dire : Imbarazzo in studio durante l’ultima puntata de La Prova del cuoco. Succede tutto sotto gli occhi di Antonella Clerici che prima fa finta di non capire, poi non nasconde l’Imbarazzo per una confessione a dir poco bollente che ha scatenato l’ironia social e in studio. Protagonista la signora Elena, distinta, simpatica e con un’ironia di fondo difficile da non notare. Beh, ecco il malfatto, Antonella prende la parola e tra una battuta e ...

Bill Cosby - la protesta Femen Davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla polizia : Un’Attivista Femen ha protestato davanti all’ingresso del tribunale chiamato a giudicare l’attore Bill Cosby, accusato di molestie sessuali da parte di diverse donne. L'articolo Bill Cosby, la protesta Femen davanti al tribunale. Attivista in topless fermata dalla polizia proviene da Il Fatto Quotidiano.

“Lei…”. Al Bano si scioglie. Ballando con le stelle - la confessione del cantante in diretta commuove il pubblico. Parole che non possono essere ignorate Davanti alla sua Romina : Ballerini per una notte e che ballerini. Sì perché l’esibizione di Al Bano e Romina a Ballando con le stelle è piaciuta proprio a tutti. I giudici infatti, sempre tirati con la paletta, hanno sfoderato tutti un 10 ad eccezione di Mariotto che si è fermato all’8. Passione, dinamismo, trasporto, in quello che era la coppia più amata dagli italiani c’era tutto al punto da mettere in ombra tanti ballerini. Baci, applausi, e poi È la ...

Blitz di Forza Nuova contro l’aborto Davanti alla Casa delle Donne : “194 strage di Stato” : Forza Nuova ha affisso questa mattina uno striscione per protestare contro l'aborto, davanti alla sede dell'associazione Casa Internazionale delle Donne. "194 strage di Stato" si leggeva sullo striscione prontamente rimosso e denunciato ai carabinieri.Continua a leggere

Blitz antiabortista Fn Davanti alla Casa delle Donne di Roma : "194 - strage di Stato" : Uno striscione con su scritto '194, strage di Stato' è stato affisso davanti alla Casa internazionale delle Donne di Roma, in riferimento alla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza. Lo riporta il profilo Fb della Casa Internazionale delle Donne che posta due foto dello striscione, prima e dopo la rimozione. "Oggi dobbiamo rimuovere un'altro striscione che Forza Nuova ha attaccato alla Casa Internazionale delle Donne! Un ...

Tragedia Davanti alla discoteca : cade da un muretto e muore dopo un volo di 10 metri : Un 24enne è morto all'alba di sabato 7 aprile dopo un volo di 10 metri davanti alla discoteca Estrella di Sampierdarena, in provincia di Genova.

Moto3 - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Enea Bastianini scatenato - miglior tempo Davanti a Dalla Porta e Arbolino : Grande l’Italia nelle prove libere del venerdì valide per il GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale di Moto3. Dopo il miglior tempo piazzato da Marco Bezzecchi nella FP1, nel secondo turno è stato Enea Bastianini a fare la differenza con una prestazione da urlo. Il 20enne della Honda Leopard Racing, a caccia di rivalsa dopo il ritiro di Losail, si è scatenato nel finale con un paio di giri veloci che hanno messo in ginocchio tutti i ...

“Vuoi sposarmi?”. Il vip glielo chiede al ristorante - Davanti a tutti. Sorpresa riuscita : il compagno non si aspettava nulla (e si vede). Nemmeno a dirlo - ma i fan - alla vista di quella scena e all’idea delle nozze - sono impazziti : Immaginate di trovarvi a cena con il vostro partner in un ristorante. Anzi, in un banale fast food. E immaginate che di punto in bianco, davanti a tutti, il vostro compagno si alzi e, mentre un gruppo di ballerini mette in scena una coreografia sulle note di ‘Kiss’, si inginocchi e poi vi chieda di sposarlo. Effetto Sorpresa assicurato. Bello, eh? È successo davvero e l’organizzatore del flash mob e della proposta di ...

Come e perché il caso Cappato/dj Fabo è finito Davanti alla Consulta : ... che le potenzialità della scienza spostano continuamente in avanti, può rientrare in questo reato? caso dj Fabo, un procedimento tante interpretazioni Il procedimento di cui parliamo ha visto più ...