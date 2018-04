ilfattoquotidiano

: 'Che cos'è l'amore? Che cos'è la vita? È entrare in una foresta di pregiudizi con il machete sfoltirla finché non t… - RaiTre : 'Che cos'è l'amore? Che cos'è la vita? È entrare in una foresta di pregiudizi con il machete sfoltirla finché non t… - fattoquotidiano : RT @claudoe: Cyrano, l’amore fa miracoli? Non sempre. Il programma di Massimo Gramellini e Ambra Angiolini “rischia la chiusura anticipata”… -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) L’amore e i sentimenti, tra Shakespeare e Tinder.Angiolini si sono posti un nobile obiettivo, con il loro “, l’amore fa”: portare alcuni “frammenti di un discorso amoroso”, per dirla alla Barthes, in prima serata su RaiTre. Esperimento ambizioso, forse troppo. Tanto che, stando a quanto riportato da Il Giornale, la prossima in onda venerdì potrebbe essere l’ultima puntata. Chiusura anticipata, quindi, ‘pere Rossana’? Così pare. D’altronde la fredda legge dei numeri è impietosa come il Mostro Ombra di Stranger Things: il 23 marzo scorso, la media ascolti è stata di 783.000 spettatori per uno share del 3,6% e la settimana successiva è andata ancora peggio, con 637.000 spettatori di media e 3,1%. E sì che gli ingredienti per mettere insieme una trasmissione ‘pop-chic’ ...