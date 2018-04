ilfattoquotidiano

: Cucchi, condanna per diffamazione a ex segretario Sap Tonelli. Ilaria: “Specialista del fango, promosso a deputato”… - Cascavel47 : Cucchi, condanna per diffamazione a ex segretario Sap Tonelli. Ilaria: “Specialista del fango, promosso a deputato”… - bolognatoday : 'Diffamò Cucchi', Gianni Tonelli condannato: multa di 500 Euro -

(Di mercoledì 11 aprile 2018) “Se uno ha disprezzo per la propria condizione di salute, se uno conduce una vita dissoluta, ne paga le conseguenze“, aveva detto Gianni, giàdel Sindacato autonomo di polizia, di Stefano. Una dichiarazione arrivata dopo l’assoluzione in secondo grado (poi parzialmente annullata in Cassazione) per i medici, gli infermieri e gli agenti di penitenziaria (definitivamente assolti) imputati per la morte del trentenne romano nel reparto detentivo dell’ospedale Pertini di Roma. Ora, neoeletto alla Camera con la Lega, è statoto per le sue parole. Il tribunale di Bologna gli ha inflitto 500 euro di multa per lanei confronti della sorella e dei genitori del geometra che fu arrestato per droga per la cui morte è iniziato da poco il primo grado del processo bis: quello in cui sono imputati i carabinieri. Al centro della ...