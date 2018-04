Costa Azzurra | Hyères e le sue isole

Tutti gli eventi per il fine settimana di Pasqua in provincia e Costa Azzurra : In programma stand di prodotti tipici, eventi collaterali tra cui concerti musicali, laboratori, presentazione di libri, animazioni per bambini e spettacoli vari. Imperia Fino al 31 marzo Tutti i ...

Tour de France 2020 : la Grande Partenza sarà a Nizza! Seconda volta in Costa Azzurra : Il Tour de France 2020 partirà da Nizza. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori della Grand Boucle. Sulla Costa Azzurra scatterà la corsa a tappe più prestigiosa del mondo, per la Seconda volta dopo il 1981 quando Bernard Hinault arrivò in maglia gialla a Parigi per la terza volta. Entusiasmo da parte del Direttore Christian Prudhomme: “Ritengo che molti ciclisti saluteranno questa notizia con un Grande sorriso”. “Il Tour ...

Kia Stinger - una farfalla sulle strade della Costa Azzurra : «Pungi come un’ape, vola come una farfalla». Pare proprio che Kia si sia ispirata al celebre monito di Muhammad Ali quando ha sviluppato la sua Stinger, la prima vettura gran turismo del colosso sud coreano. Aggressiva come il pungiglione di un’ape, ma elegante come una farfalla. L’abbiamo guidata in Costa Azzurra, meta ideale per testare una gran turismo. Lungo un percorso che da Cannes ci ha portato nei pressi di Grasse, ...

Burian - neve in Costa Azzurra : imbiancate Nizza e Cannes : La neve è caduta oggi anche in Costa Azzurra, nel sud della Francia, un episodio rarissimo. Nizza, Cannes e Antibes erano imbiancate già dal mattino. I dipartimenti di Var, Alpes-Maritimes e Alpes-de-Haute-Provence sono in allerta per neve e ghiaccio fino alle 22, ha annunciato Meteo France, l’agenzia meteorologica nazionale. A causa delle difficili condizioni meteo, l’aeroporto di Nizza ha registrato annullamenti e ritardi. La neve ...

Maltempo - il Burian sfonda anche in Francia e porta neve e gelo persino in Costa Azzurra - temperature tra -2°C e -15°C in tutto il Paese - ed è solo l’inizio [GALLERY] : 1/18 ...

Un weekend ricco di eventi : ecco cosa fare oggi e domani in provincia di Imperia e Costa Azzurra : Sostenuto dal Comune di Nizza, il Play Azur Festival proporrà più di 8.000 mq di spazi dedicati a molte aree come la scienza e le nuove tecnologie, le arti asiatiche e medievali, i videogiochi, la ...

Costa Azzurra - condannata la serial killer degli anziani : Una vicenda macabra. Il tribunale della città di Nizza ha condannato a 22 anni di carcere Patricia Dagorn per l'omicidio di due anziani e il tentato omicidio di altri due. La donna di 57 anni, soprannominata dai giornali la vedova nera della Costa Azzurra è stata riconosciuta colpevole dell'assassinio di due pensionati con i quali aveva istaurato una relazione amorosa. Secondo i magistrati la donna ha proditoriamente adescato e circuito uomini ...

Alla sbarra la vedova nera della Costa Azzurra - quando Landru può essere donna : Si è aperto a Nizza il processo contro #Patricia Dagorn, la donna soprannominata dai media francesi L’empoisonneuse de la Riviera L'avvelenatrice della Riviera . La 57enne è accusata di aver sedotto e avvelenato [VIDEO]quattro anziani, due dei quali sono morti. Rischia una condanna all'ergastolo. Madame Dagorm attualmente è in carcere, e dal 2013 sta scontando nel carcere di Roanne nella Loira una pena di cinque anni, per aver rapito, ...